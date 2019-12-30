學者：青年選票受社群影響 投票率難估

（中央社記者陳至中台北30日電）青年族群和首投族的選票向來是兵家必爭，學者分析，年輕人習慣3C產品，易受社群網路和同溫層影響，因多數人在外地求學和工作，在沒有不在籍投票設計下，投票率難以預估。

台灣大學政治系教授王業立表示，一般來說在太陽花學運之後，年輕族群政治參與轉趨熱衷，但有沒有明顯反映在投票率上，目前中央選舉委員會都沒有公布詳細統計數據，學界也缺乏深入的研究。

王業立告訴中央社記者，台灣至今沒有「不在籍投票」的設計，離鄉背井的年輕人是否有足夠的動力返鄉、投票意願有沒有提升，目前還看不出來。

王業立指出，這一兩年較大的變化是，過去年輕人高比例支持台北市長柯文哲，也是柯文哲打贏選戰的關鍵。但從「兩岸一家親」事件之後，柯文哲的支持率呈現急速下滑。

分析2020大選，王業立認為民主進步黨總統候選人蔡英文在年輕人的支持度，顯然高於其他陣營，主要得益於「辣台妹」的形象塑造，以及香港「反送中」抗爭的助攻。

然而，王業立認為，蔡英文的高支持度不一定能反映到民進黨的政黨票（不分區立委）和區域立委選票上。年輕人支持民進黨的程度，沒有像支持蔡英文那樣「一面倒」，很可能採取「分裂投票」的方式，立委支持小黨或其他陣營參選人。

台灣教授協會會長、前台北商業大學校長賴振昌表示，以前關心政治的管道不外乎電視、報章，但如今網路和資訊科技發達，年輕人輕而易舉就可接觸到各種資訊。但也因資訊爆炸，年輕人習於使用社群軟體，也影響到他們的投票行為，各陣營要爭取年輕選票，一定要懂得使用他們的語言，並能夠接觸到他們的同溫層。

賴振昌也指出，年輕人易受同儕影響，現在選舉要動員到年輕人，一定要發掘和設計出一些與年輕人相關的議題，不能刻意忽視。

台灣少年權益與福利促進聯盟（台少盟）秘書長葉大華表示，中選會一直不願公布首投族和年輕族群的投票數據，但聽說近年是有提高一些。青年關注的議題包括居住正義、學用落差、教育資源配置、勞動條件、就業機會、假新聞防制等，當然也包括中國議題，政黨如果要爭取年輕人的選票，應在上述議題多所著墨。

台少盟近年積極推動投票年齡下修，鼓勵年輕世代參與政治。葉大華說，他們在宣導時都會著重一個重點，民主政治必須選出一個能受監督的政治人物，不能到了選舉才來要選票，平時就像個自走炮、不管任何人。

葉大華建議，要多多宣揚「為下一代投票」的觀念，不能只為了自己世代的利益，要更著眼於未來。

婦女新知基金會資深研究員曾昭媛指出，青年世代最關注性別平等、居住正義、低薪等議題，然而觀察目前各政黨提出的不分區立委名單，大都缺乏具備上述專業或經驗的公民團體代表，可能影響青年投票意願。

曾昭媛表示，政黨提出的青年參選人，其實多數是政二代、富二代，而不是真的對兒少、青年議題有長期關注和參與。政黨如果真心關心青年選票，應提出更周延、全面的政見，讓年輕人能判斷。

她說，即便不分區有一兩名人選「亮點」，但也不見得在安全名單中，恐怕還是陪榜的多。就算真的如願進入國會，恐怕也是「孤鳥立委」，提案難以獲得奧援。（編輯：陳清芳）1081230