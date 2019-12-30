學子看大選 反送中催出青年票

成功大學學生會長蔡一愷（右）及零貳社長張建邦（左）看著成大學生會辦公室的「連儂牆」，他們都認為，香港反送中事件將促使青年學子踴躍參與2020總統大選和國會改選投票。中央社記者張榮祥攝 108年12月30日

（中央社記者張榮祥、楊思瑞、許秩維30日綜合報導）來自基隆的蔡一愷是成大學生會長，去年九合一選舉投下人生第一張選票；對於這次總統及立委選舉，他觀察，香港「反送中」是台灣青年投票的主要推力。

走進成功大學學生會，映入眼簾的是一整排連儂牆，22歲的蔡一愷就讀台文系四年級，他告訴中央社記者，成大學生多不熱衷政治，但是香港反送中事件，卻催出大學生的「危機意識」，成大學生會將製作海報，鼓勵成大學生踴躍參與明年總統大選及國會改選投票。

成大「零貳社」社長張建邦是政治系三年級的學生，今年21歲，來自桃園，和蔡一愷一樣都在去年升格為「首投族」，他也認為，大學生明年返鄉投票機率大增，總投票率應該也很高。

對於外界指青年投票率偏低，東吳大學政治系學生黃彥誠認為，很多學生「不是不想投票，而是投票的時間和金錢成本太高」。

22歲的黃彥誠身為台灣學生聯合會幹部，他說，今年台灣青年民主協會和台灣學生聯合會推動返鄉列車，減輕學生回家投票的困難，加上香港反送中議題在校園引起熱烈討論，讓不少學生決定回家投下寶貴的一票。

在許多聲援香港反送中的活動中，都能看到黃彥誠的身影，身為首投族的黃彥誠坦言，這一票雖然未必會馬上改變整個國家和社會，但可以決定自己和這個共同體的走向，今年香港人在區議會選舉中就用選票表達自己的聲音，他也希望台灣的青年能踴躍投票來表達意見，讓候選人看到青年的聲音。

台灣大學學生會長凃峻清從國小就開始關注司法冤案、原住民權益等社會議題，高中時期遇上太陽花運動和反課綱運動，目睹許多青年學生參與，讓他發現透過行動可以改變一些事，因此鼓舞他走到第一線，開始參與公共事務。

同是首投族的凃峻清表示，現在許多政策都是為長期參與政治的中高齡階層制訂，因此青年必須透過參與投票，找回發聲權；台大也和台師大、台科大推動返鄉專車，提供便利的回家管道，鼓勵青年學生站出來，用手中選票改變未來。

台南另一處校園裡，崑山科技大學3名首次拿到投票權的學生展現了去投票的決心。

「這就好像是國家給的成年禮一樣。」就讀公共關係暨廣告系三年級的賴威佑說，早就期待有投票權的這一天，一定會回家鄉彰化去投票。

同樣就讀公廣系三年級的朱建宇也很期待去投票，所以經常看新聞關心時事；視覺傳達設計系二年級的葉姵岑也說，幾年前的學運讓她開始關心公共政策議題，發現學生也能關心政治。

對於各陣營端出的政見，葉姵岑希望總統候選人應把主張講清楚，告訴選民如何保住國家利益和主權，讓台灣人民保有民主、自由的生活方式。

張建邦認為明年各黨總統候選人，基本上還是泛藍和泛綠間的選戰，但因有香港「反送中」的催化，大學生票源可能會流向民進黨。

觀察目前3名總統候選人，黃彥誠表示，民進黨總統候選人蔡英文有調高最低基本薪資、減稅政策、育兒津貼等成果，相對會讓青年覺得比較有感，親民黨總統候選人宋楚瑜則感覺跟青年族群比較有距離，而國民黨總統候選人韓國瑜的部分論述，他個人不是很能接受。

談到目前各政黨的表現，凃峻清認為，重視青年族群這件事，不只是表現在找年輕人參與競選團隊，或是提出年輕人比率較高的不分區立委名單，更要重視青年面臨的困境，並進行全盤性考量，才能解決這個歷史課題造成的結構性問題。（編輯：陳清芳）1081230