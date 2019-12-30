綠猛攻藍穩守 桃竹苗客家票兵家必爭

民進黨副總統候選人賴清德到苗栗市義民廟參拜，主持人以客家話帶領現場支持者高喊「2020 台灣要贏」。賴清德參拜結束，要坐車離開時，還站在車上振臂一揮，感謝支持者相挺。中央社記者王揚宇攝 108年12月30日

（中央社記者蘇龍麒、王揚宇苗栗30日電）2020總統大選倒數，一向被視為藍營優勢區、全台約占2成的客家人口，選票流向攸關勝負；民進黨這次能否延續桃竹苗選票每屆都成長的紀錄、國民黨在苗栗能否過半，都是觀戰重點。

2019年初冬的苗栗山城，這裡是國民黨在客家的鐵票區。民進黨副總統候選人賴清德陪同立委參選人徐定禎到義民廟參拜，廣場上約百名鄉親，在主持人帶領下喊著客語版「2020 台灣要贏」口號。賴清德除了參拜、宣講外，也不忘與客家鄉親合照，離開上車前還特別振臂一揮，希望為民進黨打進客家山城。

一名綠營地方輔選人士說，百名鄉親已經是民進黨在苗栗不錯的動員能量，但要跟對手的動員相比，還是落後。

民進黨自2008年、歷經2012年、2016年總統大選，在苗栗縣的得票率從29.01%到33.18%，一路成長到45.45%，但綠營地方人士說，海線閩南族群的票數成長多，山線客家票始終維持在35%上下，難以突破，國民黨在苗栗客家庄過半的機率還是不小；親民黨總統候選人宋楚瑜在客家區能量不低，約可攻下10%。

熟悉選情的藍營地方人士說，客家人過去家境清苦、人口較少，因此不少人與隨國民黨來台的外省人通婚，因為文化上長期接觸，也導致客家人較偏向支持國民黨，這樣根深蒂固的文化，加上客家人常認為，民進黨將閩南語說成是「台語」，是排斥客家人，讓民進黨在客家庄必須更用力經營。

雖然民進黨在苗栗客家票看似拓展緩慢，但民進黨苗栗縣議員陳光軒說，過去民進黨在苗栗縣38席議員中，通常只有4席，目前已有5席議員，加上時代力量2席及2席無黨友好年輕議員，泛綠陣線逐漸擴大，扎根已有所成果。

藍營地方人士估計，民進黨在傳統的客家庄很難討到便宜，雖然在外地工作的年輕人可能較為支持民進黨，但這些年輕客家人返鄉投票率普遍並不高，難以撼動選情。

隨著國道北上，來到新竹新埔義民廟，這是藍綠政治人物選舉必拜的廟宇，供桌上還擺著前兩天總統蔡英文參拜的獻花。義民廟埕前遠望出去，近的是傳統牌樓，遠的是竹北的高樓大廈，也凸顯出新竹的城鄉差距。

新竹縣有超過7成的客家人口，民進黨從2008年、2012年、2016年總統大選，得票率逐次成長，分別是25.98%、30.93%、42.52%，2016年蔡總統還贏了國民黨候選人超過7個百分點，客家票在新竹縣，慢慢已經不是鐵板一塊。

蔡總統全國中央客家助選團總團長林光華說，客委會推動浪漫台三線，在新竹縣很有成效，以他擔任董事長的義民廟周邊來說，就做了信仰園區的整合、道路拓寬，加上推動農產品加工，光是新埔的柿餅每年就為新竹縣帶來超過新台幣上億元的營收，這些讓客家人都相當有感。

林光華認為，蔡總統上次拿下42.52%，已經是非常高的門檻，這次大致只能持平，因為新竹縣還有宋楚瑜效應。

2016年宋楚瑜與新竹縣出身的副手搭檔徐欣瑩，拿下超過22%的選票，林光華預估，宋楚瑜這次至少還是10%起跳的得票率，不過蔡總統的得票應能贏過國民黨總統候選人韓國瑜；新竹市部分，林光華預估，蔡總統可拿下過半選票。

不過，有綠營地方人士認為，新竹縣市3席立委的選情詭譎，藍綠陣營的得票，還是要拚到最後才能見真章。

國民黨立委林為洲說，新竹市都會人口占7成、新竹縣則反過來，都會人口僅3成，這樣的城鄉差距也將反映在選票上。他評估，民進黨總統候選人蔡英文在新竹市較占優勢，選票會超過韓國瑜，但在新竹縣，韓國瑜若要挑戰過半選票，主要來自於宋楚瑜的選票歸隊。

對於蔡政府大力推動的浪漫台三線，林為洲說浪漫台三線能見度很高，但是很多東西根本都還沒有落實，執行上的動作實在太慢，要反映在2020大選的選票上，其實很有限。

談論到有關年金改革、同性婚姻、香港事件、國民黨不分區名單等議題，藍綠地方人士都說，客家軍公教人員非常多，民風也相對保守，年改與同婚對民進黨的客家票肯定有傷害。但香港事件、國民黨不分區名單等，就會讓民進黨撿到槍，尤其是都會區的年輕族群，會因為這些議題而選擇民進黨。

繼續沿著國道北上，到了桃園龍潭、平鎮等客家小鎮，龍潭有嶄新的圖書館、鍾肇政文學生活園區，為了紀念客家領袖吳湯興等人起義抗日的乙未戰爭，桃園市政府正興建中的乙未戰爭紀念公園，也在平鎮大興土木中。

一名居住在龍潭10多年的民眾說，龍潭人非常愛讀書，能有這樣嶄新的圖書館，是龍潭人夢寐以求很久的事情，最近這些年來，龍潭的基礎建設真的多很多。

不論是興建中的1895乙未保台紀念公園，或是落成剛滿1年的龍潭圖書館，也沒忘了貼近當地民眾需求，在下面設置停車場，一棟建築滿足在地民眾兩個需求。

「對我們來說，族群融合就是做事不用凸顯族群，才是真正的平等，因為你已經把他們內化」，一名綠營幕僚有自信地這樣說。

桃園地區的整體選票，近年來在鄭文燦當選市長後，民進黨屢有斬獲，從2008年得票率的35.35%、到2012年的39.85%，2016年蔡總統一舉過半拿下51.02%，完成了不可能的任務，而桃園市的客家族群有超過85萬人口，約占4成。

對於民進黨綠化桃園，外界常歸功於「鄭文燦效應」。不過，國民黨桃園市議員黃敬平不以為然，他說，鄭文燦效應要能為蔡英文加持，幾乎是不可能的事。

黃敬平說，客家族群重視的是個人交情、宗族與意識形態，鄭文燦推動政策為自己加分，已經算是很不容易，況且這次總統候選人又不是鄭文燦，客家人重感情，地方上的事務影響不了中央選舉，鄭文燦的效益僅止於個人，就連2018年的議員選舉都無法擴散出去，民進黨在桃園市議會無法過半，這次桃園客家票上，還是會回流到韓國瑜。

過去被視為藍營票倉的客家票，在桃竹苗地區有越北越鬆動的跡象，在2016年大環境影響下，藍營客家票倉一一被攻破，僅剩苗栗山城互有領先，2020總統大選，藍營能否收復客家失土，綠營能否力保戰果，都將左右整體戰局。（編輯：林興盟）1081230

1895乙未保台紀念公園暨地下停車場新建工程是行政院客家委員會「浪漫台三線」計畫補助桃園市的重點建設，是以1895年乙未戰爭歷史背景為主題，打造紀念公園，基地總面積約4公頃。圖為完工後的模擬圖。（桃園市政府提供）中央社記者王揚宇傳真 108年12月30日

總統蔡英文全國中央客家助選團總團長林光華表示，客家委員會推動浪漫台三線，在新竹縣很有成效，以及這幾年民進黨政府推動長照很成功，這些對客家人都相當有感。中央社記者王揚宇攝 108年12月30日

客委會推動浪漫台三線有成，今年的浪漫台三線藝術季為期58天，橫跨5個縣市、10個鄉鎮市、共150公里，50件藝術作品。圖為在桃園市龍潭區三坑自然生態公園展覽的作品「稻之蛹」。中央社記者王揚宇攝 108年12月30日