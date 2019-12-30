竹科廠商政治不選邊站 盼完善投資環境

（中央社記者張建中新竹30日電）有別於鴻海創辦人郭台銘與聯電榮譽副董事長宣明智從政，竹科科技廠商多不願涉入政治，也不願選邊站，只希望未來的總統能多重視經濟，提供更完善的投資環境。

全球在美中貿易戰火摧殘下，產業供應鏈面臨重整，但竹科今年仍有超過40家新進廠商進駐，產值已連續9年破兆，竹科是台灣經濟發展動能，更是全球知名高科技產業研發及製造中心。

每到選舉季節，總數多達13萬餘人的竹科員工，若含竹南、龍潭、新竹生醫、銅鑼與宜蘭週邊園區，總數更是超過15萬人，有500多家廠商，張張是珍貴的選票。雖然科技人不沾政治，但每逢選舉，竹科儼然成為各候選人必訪之地，藉此展現對經濟的關心，就連這次國民黨總統初選，郭台銘便曾前往竹科與廠商代表座談；國民黨總統候選人韓國瑜的環島傾聽之旅也曾到過竹科。

曾多次參與這類座談會的科技廠主管說，廠商多不願意碰政治，為了避免被貼上標籤，多由台灣科學工業園區科學工業同業公會代表出面接待，座談會也多是關起門來，不開放媒體採訪。

親民黨總統候選人宋楚瑜12月19日前往竹科科學工業同業公會，與廠商代表座談時，便是由公會副理事長李金恭、秘書長張致遠與安排座談的宣明智出面接待，其餘當天與會的廠商代表都未公開露面。

當時有媒體要求座談會能開放採訪幾分鐘，被公會幹部一口回絕，表示一旦開放採訪，只會看到與會的廠商代表低頭逃竄。

最後，安排宋楚瑜一抵達公會，便在一樓大廳接受媒體訪問，既可以滿足媒體採訪需求，也可以讓候選人達到宣傳的目的，還可確保廠商代表隱私。

科技廠副總經理說，廠商不會選邊站，關心的是自己的本業。台積電創辦人張忠謀過去每當有媒體問及選舉議題，便都回答「支持民選的總統」。

旺宏曾先後接待總統蔡英文與韓國瑜參訪，在竹科廠商中相當罕見，不過，為避免讓外界認為有差別待遇，旺宏對兩人安排相同的參訪行程，且邀請兩人在創立30週年背板上簽名。

美中貿易戰是當前各界公認影響經濟情勢最關鍵的議題，只是科技業者多與郭台銘有相同的感觸，各候選人提的經濟政策不夠。

張致遠表示，各候選人都還是主要圍繞在希望大家能夠支持，互相揭瘡疤的惡質選舉文化也還是持續，民眾只能從壞的裡面去選。他認為，候選人應該互相攻訐少一點、惡意毀謗少一點、形成國民對立少一點，要多往前面、國家發展看。

科技業主管說，經濟是最重要的，候選人應該把餅畫出來。台積電等科技廠不斷擴大投資，應確保水、電供應等基本條件無虞，要有完善的投資環境，多點鼓勵創新措施。

中國大陸擁有全世界最大的市場，張致遠表示，如果台灣與中國大陸關係起變化，廠商能否從其他國家市場補足失去的中國大陸市場，值得深思，不應一味痛打中國大陸。

張致遠說，各產業公會對於台灣經濟產業發展相當重要，不管最終誰當選，希望未來的總統能多向各產業公會請教，了解產業動向與問題，這比起拜廟百間還有用。（編輯：林淑媛）1081230