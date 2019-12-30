政府補助農機具有感施政 農民更盼產銷平衡

大型農機補助政策可以減輕農民負擔，不但協助解決人力問題，也可增加栽種面積，對年輕農民來說，實用政策才能吸引更多人一起投入。圖為108年10月29日總統蔡英文出席大型農機應用發表會。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年12月30日

（中央社記者姜宜菁、吳哲豪、吳睿騏30日綜合報導）農業議題牽動選情，政府過去3年補助購買農機具，農民好評不斷，但對於農保加碼、退休津貼，農民叫好卻憂心財源問題，反而更重視農產品產銷順暢。

雲林縣農會總幹事簡明欽、雲林農田水利會長林文瑞都說，農業是國家之本，農民最重視農產品價格穩定和通路。對於農保加碼及農民退休津貼，兩人說，農民拍手叫好，但「錢從哪裡來？」國家稅收有增加才有財源，挖東牆補西牆不是長久之計。

雲林縣蔬菜產銷班長陳順安說，農業樣貌百百款，不可能討好所有人，政府維持產銷平衡，農民有賺錢最重要。林文瑞則說，最看不慣每每產銷失衡時，政府就補助。

簡明欽以今年花生跌價及輔導收購為例，政府每年11月公告決標進口花生價格，去年也是選舉年，為何沒有價格問題，今年卻紛紛擾擾，政府的配套沒依據每年農作物生產情況而彈性修正，一味補助干擾市場價格。

至於政府補助購買大型農機具，簡明欽等人都說，基層農民很肯定。中華民國農業機械耕作服務協會全國聯合會理事長、神農獎得主陳燕卿說，大型農機具補助看見政府對基層農民的用心與照顧。

陳燕卿舉例說明，稻米收成期最擔心遇到颱風，購買大型農機，不但節省人力，更可以在天災意外時搶收，讓基層農民直接受惠，政策深得民心。

桃園市桃園區農會信用部主任王素如表示，近年推動各項農業政策廣獲好評，自己最能感受到青創貸款帶來的好處，年輕人要返鄉務農，土地與設備是不小負擔，透過政府提供的低利貸款，不但可降低門檻，也可藉由新血加入提升農業精緻度，再搭配小地主大佃農及農保等政策，讓年輕農民「很有感」。

36歲的龍潭青年茶農廖俊融近年與幾名農友一起成立合作社，他說，解決採茶的缺工問題需要大型農機，有了政府的補助，農民負擔就較低，不但不用擔心人力不足，也可以增加栽種面積，對於年輕農民說，實用的政策可吸引更多人一起投入。

擔任英賴配彰化競選總部總幹事的民進黨彰化縣黨部主委邱建富認為，行政院推出農保及補助大型機具等政策，基層聽到的都是農民的好評，因此對總統大選爭取農民票有信心。

談到基層農民對國民黨總統候選人韓國瑜的想法，雲林縣蔬菜產銷班長陳順安說，韓國瑜在北農的成績有目共睹，可是大家會憂心韓國瑜當選後會被對岸利用。

韓國瑜曾任台北農產運銷公司總經理，與全台灣農會、漁會以及水利會關係密切，在彰化舉辦農漁會代表座談時，全國農會總幹事張永成、全國漁會總幹事林啟滄、全國農田水利會聯合會理事長林文瑞都是座上嘉賓。

擔任全國農會理事長的蕭景田，這次代表中國國民黨在彰化縣參選第4選區的立委，設立在街頭的看板都是蕭景田和韓國瑜的合照。

一名擔任過鄉鎮農會幹部的張姓農民說，農民辛苦種植的農產品，從裝箱到賣給消費者，當中很多需要農會幫忙，「農會幹部都會幫忙拉票說要支持誰」，農民或多或少都會受到影響。

張姓農民指出，有些青農不一定會按照農會的意思來投票，可是青農畢竟佔少數，即使有個人想法和投票意願，大多數農民仍會支持所屬農會屬意的人選。

中國國民黨彰化縣黨部主任委員張曼莉不諱言，農會系統是國民黨的優勢，農民這幾年沒有感覺收入增加，即使補助農民購買大型機具政策，由於台灣農民耕作面積比較小，政策效果有限，她不認為農民會因此改變投票意向，中央提出利多政策，效果有待觀察。

面對2020總統大選，農民們異口同聲表示，不管哪一組候選人，希望能從平時就看見農民的需求，在農業政策上用心照顧農民，未來更期望在行銷推廣上提供協助，讓台灣農業走向國際。（編輯：陳清芳）1081230