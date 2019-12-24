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【2020大選】選情分析1/76

選戰最後衝刺 民進黨1/6啟動全台四路車隊掃街

最新更新：2019/12/24 13:52

（中央社記者葉素萍台北24日電）選戰最後衝刺，民進黨秘書長羅文嘉今天說，1月開始，前後將有20場左右的造勢晚會，另外，1月6日到10日總統蔡英文、副總統陳建仁、民進黨副總統候選人賴清德及民進黨主席卓榮泰將啟動全台四個路線車隊掃街。

2020總統大選1月11日投票，羅文嘉今天提到，1月開始，將陸續舉辦約20場晚會，其中10場是大型晚會，10場中小型晚會，另外從6日到10日還有蔡總統、陳副總統、賴清德、卓榮泰全台四個路線的車隊掃街，蔡總統從屏東家鄉往北掃，賴清德從萬里開始掃。

據競選總部規劃，1月6日，蔡總統將從故鄉屏東楓港出發，車隊往北掃；賴清德將從新北市萬里出發，往南車掃；陳副總統則從高雄旗山出發，往東部車隊掃街；卓榮泰則從台北市北投出發，補足其他三人沒有掃到的路線；10日英德的車隊將回到雙北，最後匯集在台北，拉抬立委參選人。

羅文嘉說，20場造勢晚會，重點放在中北部，至於南部最重要的是防賭盤、防買票。

另外，前日本駐台代表沼田幹夫評估台灣總統大選兩大黨候選人票數差距約5個百分點。

羅文嘉指出，對民進黨操盤的人來說，必須慎重看待沼田的話；選戰剩下18天，除了賭盤、賄選要注意外，「其他什麼事都有可能發生」，要非常謹慎，總統、區域立委、政黨票，3張票都不能大意。

羅文嘉說，雖然媒體民調顯示國民黨在區域立委及政黨支持度明顯下滑、民進黨大幅上升，但民調不等於最後選舉結果，可能有看不到的東西影響結果，而今年最嚴重、可能影響選舉結果，就是賭盤。

羅文嘉認為，中國對台灣選舉影響，除了去年會用的假訊息、大量網軍，今年則是把等同買票的不對稱賭盤行為列為重點，從檢調已破獲的資金來源就足以顯示，全民要防止中國對台灣選舉干預，大家不能介入賭盤，更不能配合賭盤行為替特定候選人拉票。（編輯：黃國倫）1081224

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