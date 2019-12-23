民進黨秀政績催選票 新住民大聲說愛台灣

（中央社記者葉素萍台北23日電）民進黨今天邀來印尼、越南、柬埔寨、菲律賓等不同國籍新住民發聲，呼籲把握手中選票，投給為新住民做實事的政黨。來自菲律賓的邱莉亞用台語強調愛台灣，她反問「你們台灣人難道不能支持台灣這個國家嗎？」

大選倒數19天，民進黨召開「護國保台新力量 南洋新住民強力催票」記者會；新住民代表高喊「蔡英文凍蒜」「民進黨做實事 新住民投14」。

目前擔任照顧服務員、印尼裔新住民林娣妮提到，總統蔡英文上任之後，推動長照政策，台灣政府對老人家的照顧無微不至，相對減輕家庭負擔，得到喘息空間。

嫁來台灣19年的越南裔新住民楊慧說，過去種植葡萄，蔡總統上任後提出新南向政策，她順利考取導遊執照轉業，導遊工作可以介紹台灣的民主與美好，也增加收入。

柬埔寨裔新住民洪玉，同時也是2020全國小英新住民姊妹會花蓮縣會長。她說，民進黨中央成立新住民事務委員會，由新住民擔任委員為新住民發聲，並到全台辦座談會，傾聽新住民的意見，新住民有感受到民進黨是最重視新住民的政黨。

菲律賓裔新住民邱莉亞則用台語發言，她說，她很久沒回去菲律賓，因為，她愛台灣，她住在台灣，「你們台灣人難道不能支持台灣這個國家嗎？」她還說「大家愛拚！拜託拜託」，一定要支持蔡總統。

民進黨不分區立委被提名人、馬來西亞裔新住民羅美玲指出，這幾年民進黨政府推動的新住民政策，讓新住民感受到滿滿的善意；此外，相較於其他政黨，民進黨是唯一把新住民列入安全名單的政黨，顯示民進黨對新住民的重視，她要呼籲新住民全力支持蔡總統、民進黨區域立委參選人，政黨票要投給14號民進黨。（編輯：黃國倫）1081223