雙帥對決 吳怡農來勢洶洶蔣萬安低調拚陸戰

台北市第3選區由民進黨立委參選人吳怡農（左）對上現任國民黨立委蔣萬安（右），雙帥對決話題十足。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉冠廷台北22日電）台北市立委選戰，第3選區由現任國民黨立委蔣萬安，對上民進黨參選人吳怡農，蔣萬安被視為準台北市長候選人，吳怡農則是竄起的政治明星，雙帥對決話題十足，第3選區也成為全國最受矚目的選區之一。

吳怡農起步晚，但網路聲量大，綠營重量級天王幾乎都替他站過台，他也認真勤跑基層；已不須拚知名度的蔣萬安，則低調拚陸戰，一早就到國宅拜票，希望靠雄厚的基層實力勝出。而另一位民眾黨提名的新人何景榮，則有來自於台北市長柯文哲的加持。

2016年北市第3選區是「三腳督」，無黨籍的潘建志、綠黨和社民黨聯盟的李晏榕迎戰蔣萬安，蔣最終雖然脫穎而出，但未獲得過半選票，如果綠營當時整合推出一人，鹿死誰手還很難說。因此，選區雖然藍略大於綠，但相對北市其他選區，算是綠營比較有空間的地方。

選前4個月，民進黨派出新人吳怡農應戰。一開始各界以為沒有選戰經驗的吳怡農只是來「熱身」，但吳怡農突出的個人形象，馬上吸引了外界的目光，而他從香港高盛的金融金童經歷、返國當特戰兵的故事及特殊的家族背景，也成為媒體報導焦點，使得他的新聞熱度、網路討論度直線上升。

民進黨立委參選人吳怡農（前右）起步晚，但網路聲量大，綠營重量級天王幾乎都替他站過台。圖為民進黨副總統候選人賴清德（左）4日為吳怡農站台造勢。中央社記者裴禛攝 108年12月4日

另方面，吳怡農雖然是新人，但吳家對政治並不陌生，挾著父親前中研院研究員吳乃德、伯父前新潮流大老吳乃仁的光環，吳怡農身邊聚集了一批選戰老手，協助吳怡農打空戰、跑組織，也讓他的選戰馬上步上軌道。

黨內要角如副總統候選人賴清德、總統府秘書長陳菊等大咖輪流加持，同黨立委參選人許淑華、議員梁文傑陪同拜票，加上同黨參選人常找他同框直播；隨著發起「下架吳斯懷」的訴求，網路聲量不斷加溫。

吳怡農大軍壓境，蔣萬安絲毫不敢輕忽，已經有全國高知名度的他，選擇不上電視宣傳，而是低調勤跑基層，深入社區與民接觸，主打陸戰，包括極少公開露面的妻子石舫亘，也一早就現身在路口拜票。

蔣萬安說，民眾才是最大咖，堅持「實在做事」態度，向選民繳交4年問政成績。

現任立委蔣萬安（前左）展現親和力，博取選民認同，被視為準台北市長候選人。圖為國民黨總統候選人韓國瑜（前右）11月18日為蔣萬安站台高喊加油。中央社記者郭日曉攝 108年11月18日

蔣萬安盡力展現親和力，以博取選民認同。地方人士透露，蔣萬安有次在與倒垃圾的民眾拜票致意，試著要與民眾握手，但民眾認為手握垃圾怕髒，所以不願與蔣握手，蔣則是直接拿起對方手中垃圾，幫忙丟進垃圾車，讓民眾印象深刻。

面對吳怡農的步步進逼，蔣萬安選擇刻意淡化所謂的口水戰議題，吳怡農日前大打「經國牌」，主動出招，但蔣陣營選擇冷處理，繼續走入基層，緊握每雙選民的手。

吳怡農從參選以來所累積的高知名度與人氣、蔣萬安這一任的基層經營，能否化做選票，以及何景榮會有多少柯粉支持，明年1月11日，答案就會揭曉。（編輯：趙蔚蘭）1081222