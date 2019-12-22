李縉穎郭家軍指標 吳琪銘林金結不敢大意

新北市第10選區立委參選人李縉穎（圖）是鴻海集團創辦人郭台銘子弟兵，他希望選民擺脫藍綠政治枷鎖與束縛，以清新形象爭取中間選民青睞。中央社記者黃旭昇新北攝 108年12月22日

（中央社記者黃旭昇新北22日電）鴻海集團創辦人郭台銘涉足政壇後影響力有多少，選情指標反映在新北市第10選舉區（土城區、三峽區）立法委員選情，「郭家軍」李縉穎來勢洶洶，讓對手吳琪銘、林金結不敢大意。

親民黨總統候選人宋楚瑜、台灣民眾黨主席柯文哲與鴻海集團創辦人郭台銘11月30日同台拉抬李縉穎聲勢，讓這個「三腳督」的選區儼然成為一級戰區，吸引全國目光，也讓爭取連任的民主進步黨籍立法委員吳琪銘、希望更上層樓的中國國民黨籍新北市議員林金結都感受莫大壓力。

除吳琪銘等3人，登記參選者還包括劉瑞娜與曾怡晴，而這選區基本盤藍大於綠，李縉穎雖起步較晚，又是以無黨籍身分參選，但有父親、前立委李嘉進力挺，加上前立委盧嘉辰與「郭家軍」鮮明旗幟奧援，實力不可小覷。

李縉穎畢業於英國倫敦政經學院，擅長大數據分析，很清楚自己強項與弱點，以形象清新，訴求年輕人選票；李縉穎主打幼兒議題，希望在兩大黨參選人中區隔出勝利方程式，呼籲選民擺脫藍綠政治枷鎖與束縛，但能否殺出重圍獲中間選民青睞，值得觀察。

另一項觀察重點是李縉穎「前老闆們」的支持力道，郭台銘提出「城三科學園區」構想，從政策面加分；柯文哲則替李縉穎站台或掃街拜票，背書李縉穎的能力。

外界關注票源是否可能重疊而受影響，林金結卻不擔心選票被瓜分；他說，郭台銘的中華民國派與柯文哲的墨綠色彩核心價值不一，兩股勢力結合不易。

扎根地方多年的林金結除有前總統馬英九與新北市長侯友宜等重要大咖加持，國民黨總統候選人韓國瑜也曾站台，塑造「正藍」形象，希望「韓粉」支持力量轉化，鎖住固有票源。

為拓展年輕選票，林金結表示，選舉常短兵相接、兵戎相見，大家都太嚴肅，日前也舉辦特別的粉絲見面會，相信選戰最終仍回歸藍綠對決。

另一方面，吳琪銘曾任土城市民代表、台北縣議員與新北市議員等，深耕在地多年，擁有現任與中央政府資源優勢，包括總統蔡英文、行政院長蘇貞昌與副院長陳其邁等都曾助選，造勢場合可看見土城、三峽里長與社團領袖參與，展現硬實力。

吳琪銘文宣主打爭取地方建設成果，包括改善自來水質，拆除金城路變電所圍牆，變電所屋內化將完工；法務部成立「遷建專案小組」，加速推動法務部矯正署台北看守所搬遷。

三足鼎立局面下具一定優勢的吳琪銘說，對選民承諾要一步一腳印完成，不說大話。對選情審慎樂觀、很有信心。

李縉穎表示，中間選民比藍、綠支持者多，深刻體認年輕人需求，將爭取曝光和勇於改革形象，有信心翻轉土城及三峽。

國會版圖選後是否重新大洗牌，小黨是否有生存空間或空間有多大，在這場立委選戰中，這選區將是觀察指標。（編輯：李明宗）1081222

國民黨新北市第10選區立委參選人林金結（圖）是現任新北市議員，挑戰更上層樓，希望拉下現任立委吳琪銘；林金結說，相信選戰最終仍是回歸藍綠對決。中央社記者黃旭昇新北攝 108年12月22日