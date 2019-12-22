北海岸立委大戰 李永萍賴品妤各擅勝場

民主進步黨立法委員參選人賴品妤（右2）競選招式有別傳統，如1日總統蔡英文連任新北競選總部大會，賴品妤就穿日式浴衣上陣，成功吸引媒體目光。（賴品妤競選團隊提供）中央社記者葉臻傳真 108年12月22日

（中央社記者葉臻新北22日電）新北市第12選舉區立法委員選舉堪稱「北海岸大戰」，前立委李永萍將鞏固新北市長侯友宜去年勝選時得票，「太陽花女戰神」賴品妤則搶攻年輕選票，更透露民調已拉近到抽樣誤差內。

這選區（金山區、萬里區、汐止區、平溪區、瑞芳區、雙溪區、貢寮區）幅員廣闊，地形多山臨海，常被選民戲稱「包山包海」，傳統政治版圖藍大於綠，但近年汐止人口增加，不少年輕家庭遷入，票源結構悄悄改變，藍綠勢力開始拉近。

這選區現任立委為時代力量籍黃國昌，但黃國昌決定改推時力立委參選人賴嘉倫接棒後，中國國民黨與民主進步黨分別推李永萍與賴品妤參戰，選情變得詭譎難料。

李永萍曾任台北市副市長、立委，對國會運作不陌生，重新投入選戰洗禮後，強調豐富行政經驗，主打政策包括改善汐止塞車、催生捷運汐止民生線、提升偏鄉教育與地方創生等。

李永萍接受中央社記者訪問分析，扣除公元2016年黃國昌當選是受大環境影響，過去幾次新北市長選舉，前新北市長朱立倫、侯友宜當選都一再證明新北選票結構藍大於綠。

她說，藍營基本盤穩固，綠營卻在這場選戰分大綠、小綠，賴嘉倫很認真競選，沒相讓賴品妤的意思，以客觀基本格局，只要鞏固去年侯友宜勝選時拿到的選票，就能維持相對有利優勢。

相較李永萍主打「經驗牌」，賴品妤雖才27歲，但形象清新，社會運動歷練豐富，更在太陽花學生運動一戰成名，具高知名度，疾呼「我不是菜鳥，是最年輕的老鳥」。

此外，賴品妤雖是首次參選立委，但不是首次接觸選舉事務，賴品妤父親是前立委賴勁麟，民進黨副總統候選人賴清德更擔任賴品妤的競選總部主任委員，民進黨要拿下這一席的決心不言可喻。

賴品妤競選招式也有別傳統，如1日總統蔡英文連任新北競選總部大會，賴品妤就穿日式浴衣上陣，成功吸引媒體目光。

賴品妤告訴中央社記者，她的主要支持者仍是年輕人族群，中高齡層支持度相對較弱，從參選以來就一直在補強。她勤跑基層，支持者回饋都很正面，比起政黨顏色，選民更重視參選人特質；她雖年紀輕，但從參與社運到進體制內、在立法院工作也有10年。

不過，賴品妤的挑戰不只李永萍，賴嘉倫自參選以來，頻頻與黃國昌一同辦各種調查性質記者會，承襲重砲、揭弊風格鮮明，政策主打落實居住正義、重訂財政劃分、廣設公共托育、打造友善動物生物環境等。

賴嘉倫接受中央社記者採訪時表示，選民已沒那麼根深蒂固的選黨觀念，會看參選人特色，過去幾次選舉，游移選票仍占不少比例，這是他要把握的族群之一。

這席七星區立委選戰，國民黨勢將發揮傳統組織動員力量，而賴品妤如何展現初生之犢的爆發力與潛力，賴嘉倫又有多少左右戰局的能量，都交互影響最終誰能出線。（編輯：李明宗）1081222

新北市第12選舉區立法委員選舉堪稱「北海岸大戰」，曾任立委的前台北市副市長李永萍（左）回鍋選立委，強調豐富行政經驗，主打政策包括改善汐止塞車、催生捷運汐止民生線、提升偏鄉教育與地方創生等。（李永萍競選團隊提供）中央社記者葉臻傳真 108年12月22日