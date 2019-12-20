國民黨：若執政能讓青年重返國際舞台

（中央社記者劉冠廷、溫貴香台北20日電）國民黨今天直指總統蔡英文執政造成台灣鎖國封閉、人才流失，呼籲讓青年重返國際舞台，強調國民黨若能重返執政，中華民國將不再成為國際的孤兒，台灣青年也才能重返國際舞台。

民進黨發言人何博文說，過去國民黨執政才是真正鎖國，把台灣所有人才與資金都鎖在中國，把所有雞蛋都鎖在中國這個籃子裡，這種方式才是危險，總統蔡英文執政之後一點都不鎖國而且全方位與美國、日本、歐盟等所有民主國家，不管是市場、資金與人才的流通都非常順暢，真正的國際化不是中國化，民進黨執政才是真正把台灣帶向國際化，國民黨執政是把台灣帶向中國化。

國民黨不分區立委參選人吳怡玎、青年團總團長田方倫與國民黨總統候選人韓國瑜國政顧問團成員錢宗良等，今天在國民黨中央黨部召開記者會，直指台灣青年被民進黨邊緣化，呼籲讓年輕人重返國際舞台。

田方倫表示，民進黨執政以來，心態日益保守鎖國，嘴巴上講新南向政策，其實卻是讓台灣與中國大陸越綁越近，跟國際簽定FTA的速度也十分緩慢，民進黨聲稱農產品外銷有成，其實8成都是出口到大陸，蔡總統執政之下，台灣對大陸的出口更是不減反增。

吳怡玎則說，台灣青年確實應該多多與世界接觸，培養國際化的視野才能應對全球化時代的競爭需求以接軌國際，為此，韓國瑜曾多次主張推動雙語教育，均可成為年輕人在國際就業市場的核心競爭力；韓國瑜也鼓勵大學生4年、研究生3年中要有1年出國當交換生，能讓台灣青年培養寬闊眼光與對國際情勢的洞察力。

錢宗良指出，蔡總統近期拋出「青創貸款」試圖討好年輕人，但其實利率補貼是小事，如何輔導青創能成功經營才是重點，從學校、法人協助輔導青創做好巿場及財務規劃，比單純砸大錢更重要。

錢宗良說，在韓國瑜青年創業第一隻箭「高薪就業、全球創業」中就有相關完善內容，而在推動青年國際化部分，韓國瑜則提出了「海漂青年返鄉計畫」，將創造青年的國際實習培訓機會，並協助青年搭上國際化列車，嫁接國際知名企業，國民黨將把台灣青年帶回國際，走向未來。（編輯：黃國倫）1081220