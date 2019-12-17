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【2020大選】選情分析1/68

國民黨籲全民捉鬼 防止選舉奧步

最新更新：2019/12/17 14:13

（中央社記者余祥台北17日電）國民黨今天成立全國律師顧問團及舉行全民捉鬼大隊誓師大會，呼籲全民捉鬼，防止選舉奧步。黨主席吳敦義表示，中華民國是民主法治國家，但總統蔡英文執政後，自由受威脅，民主打折。

全國律師顧問團及全民捉鬼大隊誓師大會由律師邱錦添擔任總團長，宣示「反抹黑」、「打造假」、「抓內鬼」，防止選舉奧步、端正選風、落實乾淨選舉。

國政選戰中心執行長周錫瑋上午在國民黨上午召開「全民打鬼來監督 空軍情蒐戰綠蛆」記者會指出，打鬼軍團創立了信箱，歡迎民眾將網路負面選舉資訊舉發至kmtgb2020＠gmail.com。

周錫瑋批評蔡總統抹黑、抹紅，把國民黨總統候選人韓國瑜與中共混在一起，「請妳停止這樣破壞民主的行為」。

吳敦義致詞時也抨擊蔡總統以獨引統，不管是明獨或暗獨，主張台獨引來的可能是武統。

談及反滲透法，吳敦義說，現在政府不必有證據，就能將有滲透嫌疑的張三、李四繩之以法，中華民國是民主法治自由的國家，蔡總統學法律，卻做出反法律的作為。

國民黨副總統候選人張善政則承諾，「國政配」若當選，絕對會還給中華民國一個公正客觀的司法體系。（編輯：黃國倫）1081217

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