大選決戰高雄 藍綠都視韓流變化定奪勝目標

2020大選決戰專題5（中央社記者王淑芬高雄15日電）高雄市長韓國瑜去年掀起「韓流」在高雄拿下逾53%的得票，這次2020爭取大位，選戰最後力求「韓流」再起；反之，民進黨抗韓流喊出「台灣要贏、光復高雄」，要拚選票破百萬。

綜觀南台灣選戰布局，2016大選3組人馬競逐，台南市開出近百萬票、屏東縣近45萬票，有150多萬張選票的高雄市無疑是「重中之重」。在2016大選開出的這150萬6756張選票中，民進黨「英仁配」席捲95萬5156票、63.39%，輾壓藍營「朱王配」的39萬1823票。

不過，去年底縣市長選舉「韓流」逆襲，韓國瑜以逾53%的得票率，囊括逾89萬票，大勝民進黨提名的陳其邁15萬票，一舉扭轉1998年來高雄市「綠大於藍」的政治板塊。

只是市長韓國瑜位置坐不到4個月，就以Yes，I do鬆口表態投入2020總統選舉，讓「落跑市長」成為提早備戰的綠營在2020這場選戰的突破口。蔡總統連任高雄市競選總部執行總幹事、高雄市議員康裕成說，「光復高雄，台灣要贏」是毫無懸念的目標。總統府秘書長陳菊、這位綠營南台灣的重量級人物日前助選，以蔡總統2016年在高雄得票逾95萬票，喊出「衝刺2020得票逾百萬票」。

綠營的信心不是沒有原因。2016大選，高雄市的38個行政區，綠營只輸茂林、桃源、那瑪夏3個偏鄉。在選區人口逾30萬的兩大「超級票倉」，三民區拿下12萬2688票，過去高雄縣治所在的鳳山區拿下11萬6337票；而藍營「朱王配」兩區合計也只10萬票出頭。

但同樣以兩大「超級票倉」為觀察指標，韓國瑜在2018市長選舉，三民區拿下10萬5406票、鳳山區11萬8466票，多少看出選票流向的變化。

總統蔡英文（前中）高雄市競選總部成立大會16日登場，前行政院長賴清德（前左3）到場與蔡總統同台造勢，總統府秘書長陳菊（前右2）、行政院長蘇貞昌（前右3）與副院長陳其邁（前左2）也出席與會，眾人攜手展現民進黨團結氣勢。中央社記者董俊志攝 108年11月16日

「高雄市各界挺韓後援會幹部大會」2日晚間舉行，國民黨總統參選人韓國瑜（前中白衣者）與同黨立委參選人同台造勢，現場支持者也熱情高喊「凍蒜」。中央社記者董俊志攝 108年12月2日

另外，去年市長選舉，曾有贏得鳳山、岡山、旗山「奪三山、奪天下」說法。不過，地方人士指出，「三山」說法其實是沿襲日治時期「郡」劃分法。以鳳山為例，包括今天鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、仁武區、大社區、鳥松區；總計「三山」就含括過去高雄縣的27個行政區。

高雄市的38個行政區，過去縣市合併前的11個「市」行政區（鹽埕、鼓山、左營、楠梓、三民、新興、前金、苓雅、前鎮、旗津、小港），選票數占一半（2016大選開出有逾82萬張選票；2018有逾87萬張選票）必是藍綠陣營兵家重點所在。

綠營喊出「破百萬」不啻是個高標，等於是要在陳其邁市長選舉的基礎上「再增25萬張選票支持」。民進黨市議員黃文益不諱言執政者有其包袱，包括年改、一例一休、同婚議題改革等會衝擊得票；不過，他走訪基層觀察「對韓辯護的聲音小了」，且韓粉走不出同溫層，加上「反送中」議題的催化下，認為去年游移投藍的選票將會歸隊，這些都會助長蔡總統在高雄的得票。

對於「韓流降溫」，甚至耳語認為韓國瑜在高雄的得票會比2018年市長選舉的89萬票「減少幅度逾2成」。國民黨團總召曾俊傑不諱言聽過這樣的估票傳言，但也持高度質疑。他告訴中央社記者，韓國瑜逾新台幣2100億元的招商成果，是2018年的一倍；再者登革熱防治、路平、排洪疏濬都讓地方上普遍有感。

對於選情的激戰，他以高雄市政治傾向偏藍約20萬客家公民、另有約4萬眷村鐵票，都有利於韓國瑜在高雄選情「拉尾盤」。不過選戰白熱化，曾俊傑也提出藍營回防高雄強打執政績效，目前樂觀估算至少要「80萬票」。

國民黨高雄市黨部主委莊啟旺喊出「總統當選、國會過半」，他分析從各地造勢活動都有爆棚的人氣，顯見韓國瑜仍是「庶民」的期待，斷言韓國瑜選戰後期回防高雄，有信心喚起更多的民心。

從藍綠選戰策略看，「韓流」是一大變數，是否退燒、退燒程度，是否選前「韓流再起」，都是左右選情變化因素。另外，「投票率」是另個變數，2016總統選舉是67.64%，去年市長選舉則是73.54%，藍綠能否成功動員催出基本盤值得觀察。最後，這次親民黨「宋湘配」，在高雄市的得票是否相較2016的15萬9765票有所成長，間接牽動藍綠得票消長的幅度。（編輯：孫承武）1081215