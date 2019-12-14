天龍國選民難捉摸 選舉風向多變

2020大選決戰專題2（中央社記者顧荃台北14日電）台北市都會選民性格難以捉摸，從「雙帥對決」一路糾纏，做了最佳說明。細雨綿綿的午後，台北市第3選區（中山與北松山區）民進黨立委參選人吳怡農套著透明雨衣，穿梭在選區的四平商圈內，一一和選民握手拜票。

熱情與吳怡農握手的服裝店老闆娘用台語說，這個年輕人很有誠意、很有熱誠；但接著她話鋒一轉，稱讚起吳怡農的對手、上午也剛來掃過街的國民黨立委蔣萬安，「他很認真，做了很多事啦」，選舉還早，要投誰，她還要多觀察，還沒做決定。

都會區選民喜好難以捉摸，對政黨忠誠度低，「選人不選黨」的情形相當普遍，且投票傾向常搖擺到最後一刻。

11月中旬，總統蔡英文在位於台北市的民進黨中央黨部前，舉行全國競選總部成立大會。7位民進黨提名的台北市立委參選人，與民進黨禮讓參選的無黨籍參選人林昶佐通通到齊，在蔡總統身後一字排開。

蔡總統演說時高呼「國會沒過半，改革只剩一半」，並將3年多來的執政政績與改革成果歸功於民進黨立委，她說「執政3年有成，立法院功不可沒」；演說時將近一半篇幅在全力拉抬民進黨立委選情。

綠營在台北市的選戰策略其來有自，台北市基本盤一向是藍大於綠，蔡總統雖然2016大選在北市拿下近52%的選票，大勝國民黨候選人朱立倫的37%，但北市8席區域立委中，藍營仍保住過半數的5席。

這次2020大選，蔡總統競選連任雖在北市保有民調優勢，但區域立委選情還是國民黨領先，同樣出現投票意向分裂趨勢。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹就說，從國民黨內部民調交叉分析發現，台北市第3選區（中山與北松山區）國民黨立委參選人蔣萬安雖然支持度領先，但蔣的支持者中，卻有高達約17%在總統選舉轉投代表民進黨參選的蔡總統，北市選民「分裂投票」情形顯著。

民進黨內部也發現，蔡總統的高支持度，與民進黨的政黨票有明顯落差，這種趨勢在台北市尤其明顯。民進黨內人士也坦言，台北市的立委與政黨票「撲朔迷離」。

台北市是台灣的政治經濟中心，主計總處調查顯示去年北市平均每戶家庭消費支出高達新台幣108.2萬元，是全台唯一「百萬俱樂部」，因此也被戲稱為「天龍國」；近4任總統中，除了蔡總統沒當過台北市長外，包括李登輝、陳水扁、馬英九都是前市長。

台北市選民是出名的「難討好」，陳水扁擔任台北市長期間，滿意度超過7成，但爭取連任時仍不敵挑戰者馬英九，陳水扁在落選時特地引用了已故英國首相邱吉爾的話，發表了「對進步團隊的無情、是偉大城市的象徵」的名句。

都會居民討厭傳統造勢，嫌噪音吵、干擾交通，更討厭競選旗幟破壞市容；居住型態都是高樓大廈，組織動員的「陸戰」難以發揮，進不到社區裡，選戰只得以媒體戰、網路戰等「空戰」為主。

民進黨黨內人士分析指出，時代力量、親民黨、綠黨等第三勢力都是空戰優於陸戰的都會型政黨，台北市是媒體跟政治新聞重鎮，讓這些小黨在台北市更有發揮空間；加上台北市長柯文哲主導的民眾黨以北市為大本營，許多台北人在政黨票會轉而支持理念型小黨。

如何將蔡總統的支持度化為民進黨立委與政黨支持度，是綠營的一大課題。這名人士說，台北市對民進黨算相對艱困的選區，有幾位徵召的新人比較晚起步，策略上會緊黏蔡總統，一方面是因為總統選情好，一方面也是幫助擴展知名度。

對於外界認為具有草根特性的韓國瑜，較不受台北市「知識藍」族群青睞。黃呂錦茹認為，韓粉互動緊密、組織動員能力強，韓國瑜的支持度可能只是沒有反映在民調數字上，例如在文山區等軍公教族群較多的地區，韓國瑜所到之處都受到熱烈歡迎。

黃呂錦茹說，國民黨在台北市土法煉鋼，勤走基層，舉辦客廳會、各里固本會報等，所謂「知識藍」已在慢慢歸隊，相信大選前藍營必能集結。（編輯：趙蔚蘭）1081214