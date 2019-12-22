三重藍白圍攻 綠營打團結牌挺余天

（中央社記者范正祥台北22日電）新北市第3選區（三重）立委選舉，過去幾屆立委都是綠營的天下，爭取連任的民進黨立委余天這次面對泛綠分裂、藍營結合無黨搶攻，陷入激戰，民進黨近來強力輔選，打出情義團結牌，力拚凝聚選票。

選戰進入倒數階段，新北市第3選區立委選舉共有7人登記。這區長久以來被視為是綠營鐵票區，但爭取連任的余天這次面臨民進黨籍新北市議員李余典女兒李旻蔚代表台灣民眾黨參選，可能瓜分綠營選票，同時迎戰深耕基層的無黨籍候選人李翁月娥，腹背受敵。

余天具全國知名度，是選戰常勝軍，他和同黨立委林淑芬在2008年立委選舉、民進黨全黨處境艱困時，是濁水溪以北唯二當選的民進黨立委，一起守住三重、蘆洲；余天今年3月三重立委補選，又臨危受命力抗「韓流」，打敗國民黨參選人鄭世維。

選戰進入最後階段，民進黨將三重列為立委選戰激戰區之一，黨中央力挺余天，喊出「唯一支持、無可取代」，副總統參選人賴清德數度輔選，訴求余天有情有義，堅定站在守護台灣路線。

地方人士認為，面對泛綠可能出現分票危機，余天必須打好「團結牌」，牢牢抓住「民進黨死忠票」。

遭逢泛綠分裂可能造成分票危機，余天接受中央社記者訪問時說，總統蔡英文和民進黨都唯一支持他，行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦及民進黨副總統候選人賴清德等人也幫他站台，並呼籲民進黨團結，相信選民自己會有判斷。

李旻蔚家族是在地三重人，祖父李火土是前三重市長，父親李余典是新北市議員，母親黃書禹曾任市民代表。現年30歲的李旻蔚過去9年在父親團隊學習，在地方里長陪同下拜票，掃進每一里。

李旻蔚參選也少不了「大咖」加持。對於各階層選民有一定程度感染力的台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲，幾度親赴三重選區助陣，幫李旻蔚站台掃街。

國民黨這次在三重沒有提名，和曾任第3、4屆蘆洲市長及第1、2屆新北市議員的李翁月娥合作。她在地方服務30年，基層經營扎實，外界以為李翁月娥的基本盤主要在蘆洲，其實她在三重也有不容忽視的實力。

李翁月娥競選總部主委、國民黨籍新北市議員蔡明堂表示，李翁月娥個性勤勞，不論是選民服務、問政質詢、爭取建設，都有卓越的表現。李翁月娥外公和母親都是三重人，李翁月娥年輕時也是在三重工作打拚，與三重的淵源很深。

李翁月娥參選以來，前新北市長朱立倫、新北市長侯友宜力挺，站台助勢，爭取傳統藍營選民認同，擴張選票基礎。

李翁月娥陣營輔選幹部指出，三重立委選戰選情膠著，誰都不敢輕敵，若能三分天下，李翁月娥有勝出機會。（編輯：林淑媛）1081222