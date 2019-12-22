高嘉瑜激戰李彥秀 郭柯粉選票流向成關鍵

台北市第4選區（南港、內湖），由擅長空戰的民進黨台北市議員高嘉瑜（左），迎戰力拚連任的國民黨立委李彥秀（右），回歸藍綠對決。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳俊華台北22日電）台北市第4選區（南港、內湖），由力拚連任的國民黨立委李彥秀對上民進黨台北市議員高嘉瑜，回歸藍綠對決；李彥秀基層實力雄厚，高嘉瑜擅長空戰，選情相當緊繃。

港湖區傳統結構上藍大於綠，綠營高嘉瑜積極搶中間選票，除了與台北市長柯文哲友好，近來又和鴻海創辦人郭台銘同框，柯粉郭粉選票流向，也將左右選戰勝負。

2016年立委選舉，民進黨並未推派人選，而是支持親民黨籍、時任台北市議員的黃珊珊，同區還有時代力量、台灣團結聯盟、綠黨社民黨聯盟推派人選分散選票，讓時任台北市議員的李彥秀，在大環境不利於國民黨的情況下，仍拿下8萬9612票，險勝黃珊珊4012票，當選立委。

出身政治世家的現任立委李彥秀（右2）基層實力雄厚，力拚連任。圖為國民黨總統候選人韓國瑜（中）11月18日為李彥秀站台造勢。中央社記者裴禛攝 108年11月18日

李彥秀出身政治世家，祖父、父親都曾任議員，丈夫侯冠群也曾任2屆台北市議員，李彥秀自1998年起，連任5屆台北市議員；基層相當扎實。

在空戰方面，李彥秀也頻頻出招。除在臉書上傳問政影片外，更接連拍攝趣味短片，例如接受「酸民毒舌大挑戰」、「一日店長」、介紹選區內景點等，更與國民黨立委蔣萬安合拍短片，嘲諷蔣萬安忘了關麥克風引發的風波，創下7.8萬觀看人次。

李彥秀也被視為黨內青壯派立委，立法院今年5月處理同婚相關法案時，李彥秀更與國民黨立委蔣萬安、林奕華、許淑華等人在關鍵條文，對政院版同婚專法中投下贊成票，引發部分國民黨中常委不滿，一度揚言要提案撤銷立委提名。

民進黨台北市立委參選人高嘉瑜（中）8日舉行競選總部成立大會，民進黨主席卓榮泰（右）與副總統參選人賴清德（左）都出席為高嘉瑜站台。中央社記者王飛華攝 108年12月8日

高嘉瑜則從2010年起連任3屆台北市議員，其中2014、2018年都是港湖區議員中最高票當選連任。港湖區對民進黨來說是艱困選區，這次徵召高嘉瑜，除了有全國知名度外，在網路上也有高人氣，最近更是勤走基層，高度親和力，讓選民留下深刻印象。

在民進黨內總統初選期間，高嘉瑜在大雨中力挺賴清德，穿著雨衣陪著賴清德車隊掃街；在「蔡賴配」成形後，賴清德首站輔選行程就是替高嘉瑜站台，選戰中兩人至少已同台3次；近期高嘉瑜也與民進黨立委參選人吳怡農合體拜票，盼能互相拉抬，為民進黨在台北市，再搶下2席立委。

另外，高嘉瑜也與台北市長柯文哲相當友好，被視為「友柯議員」，在柯文哲創立台灣民眾黨後，民眾黨並未在該選區提名；高嘉瑜也拜會鴻海創辦人郭台銘，討論托育、科技產業政策，並與郭台銘的子弟兵、獲親民黨提名為不分區的蔡沁瑜、劉宥彤合開早餐直播，並定調「港湖這次立委選舉，就是挺韓與非韓陣營的對決」，被視為爭取郭粉選票。

在這屆立委選舉拿下8萬多張選票，差點拉下李彥秀的黃珊珊，已轉任柯市府副市長，這些選票成為高嘉瑜和李彥秀的兵家必爭之地，能否搶攻第三勢力選票、贏得中間選民支持，攸關選戰勝負。（編輯：趙蔚蘭）1081222