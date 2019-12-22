更多編輯台推薦新聞：
英王室四代同堂做耶誕布丁 喬治王子拌食材
國際

英王室四代同堂做耶誕布丁 喬治王子拌食材

影片／32年前船難逾4千死 亞洲版鐵達尼號殘骸尋獲
國際

影片／32年前船難逾4千死 亞洲版鐵達尼號殘骸尋獲

專題／從香港到俄羅斯 台灣耶誕老公公收2萬封夢想
生活

專題／從香港到俄羅斯 台灣耶誕老公公收2萬封夢想

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
新聞專題
【2020大選】選情分析
2020年總統立委選舉倒數計時，國、民兩黨積極布局，小黨也推出人選盼搶下灘頭堡；選情多變，人人不敢掉以輕心，全力衝刺。
【2020大選】選情分析
新聞專題
【2020大選】選情分析1/74

高嘉瑜激戰李彥秀 郭柯粉選票流向成關鍵

最新更新：2019/12/22 10:36
台北市第4選區（南港、內湖），由擅長空戰的民進黨台北市議員高嘉瑜（左），迎戰力拚連任的國民黨立委李彥秀（右），回歸藍綠對決。（中央社檔案照片）
台北市第4選區（南港、內湖），由擅長空戰的民進黨台北市議員高嘉瑜（左），迎戰力拚連任的國民黨立委李彥秀（右），回歸藍綠對決。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳俊華台北22日電）台北市第4選區（南港、內湖），由力拚連任的國民黨立委李彥秀對上民進黨台北市議員高嘉瑜，回歸藍綠對決；李彥秀基層實力雄厚，高嘉瑜擅長空戰，選情相當緊繃。

港湖區傳統結構上藍大於綠，綠營高嘉瑜積極搶中間選票，除了與台北市長柯文哲友好，近來又和鴻海創辦人郭台銘同框，柯粉郭粉選票流向，也將左右選戰勝負。

2016年立委選舉，民進黨並未推派人選，而是支持親民黨籍、時任台北市議員的黃珊珊，同區還有時代力量、台灣團結聯盟、綠黨社民黨聯盟推派人選分散選票，讓時任台北市議員的李彥秀，在大環境不利於國民黨的情況下，仍拿下8萬9612票，險勝黃珊珊4012票，當選立委。

出身政治世家的現任立委李彥秀（右2）基層實力雄厚，力拚連任。圖為國民黨總統候選人韓國瑜（中）11月18日為李彥秀站台造勢。中央社記者裴禛攝　108年11月18日
出身政治世家的現任立委李彥秀（右2）基層實力雄厚，力拚連任。圖為國民黨總統候選人韓國瑜（中）11月18日為李彥秀站台造勢。中央社記者裴禛攝　108年11月18日

李彥秀出身政治世家，祖父、父親都曾任議員，丈夫侯冠群也曾任2屆台北市議員，李彥秀自1998年起，連任5屆台北市議員；基層相當扎實。

在空戰方面，李彥秀也頻頻出招。除在臉書上傳問政影片外，更接連拍攝趣味短片，例如接受「酸民毒舌大挑戰」、「一日店長」、介紹選區內景點等，更與國民黨立委蔣萬安合拍短片，嘲諷蔣萬安忘了關麥克風引發的風波，創下7.8萬觀看人次。

李彥秀也被視為黨內青壯派立委，立法院今年5月處理同婚相關法案時，李彥秀更與國民黨立委蔣萬安、林奕華、許淑華等人在關鍵條文，對政院版同婚專法中投下贊成票，引發部分國民黨中常委不滿，一度揚言要提案撤銷立委提名。

民進黨台北市立委參選人高嘉瑜（中）8日舉行競選總部成立大會，民進黨主席卓榮泰（右）與副總統參選人賴清德（左）都出席為高嘉瑜站台。中央社記者王飛華攝　108年12月8日
民進黨台北市立委參選人高嘉瑜（中）8日舉行競選總部成立大會，民進黨主席卓榮泰（右）與副總統參選人賴清德（左）都出席為高嘉瑜站台。中央社記者王飛華攝　108年12月8日

高嘉瑜則從2010年起連任3屆台北市議員，其中2014、2018年都是港湖區議員中最高票當選連任。港湖區對民進黨來說是艱困選區，這次徵召高嘉瑜，除了有全國知名度外，在網路上也有高人氣，最近更是勤走基層，高度親和力，讓選民留下深刻印象。

在民進黨內總統初選期間，高嘉瑜在大雨中力挺賴清德，穿著雨衣陪著賴清德車隊掃街；在「蔡賴配」成形後，賴清德首站輔選行程就是替高嘉瑜站台，選戰中兩人至少已同台3次；近期高嘉瑜也與民進黨立委參選人吳怡農合體拜票，盼能互相拉抬，為民進黨在台北市，再搶下2席立委。

另外，高嘉瑜也與台北市長柯文哲相當友好，被視為「友柯議員」，在柯文哲創立台灣民眾黨後，民眾黨並未在該選區提名；高嘉瑜也拜會鴻海創辦人郭台銘，討論托育、科技產業政策，並與郭台銘的子弟兵、獲親民黨提名為不分區的蔡沁瑜、劉宥彤合開早餐直播，並定調「港湖這次立委選舉，就是挺韓與非韓陣營的對決」，被視為爭取郭粉選票。

在這屆立委選舉拿下8萬多張選票，差點拉下李彥秀的黃珊珊，已轉任柯市府副市長，這些選票成為高嘉瑜和李彥秀的兵家必爭之地，能否搶攻第三勢力選票、贏得中間選民支持，攸關選戰勝負。（編輯：趙蔚蘭）1081222

延伸閱讀
雙帥對決 吳怡農來勢洶洶蔣萬安低調拚陸戰三重藍白圍攻 綠營打團結牌挺余天北海岸立委大戰 李永萍賴品妤各擅勝場高嘉瑜集結反藍勢力 港湖區挑戰李彥秀
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報