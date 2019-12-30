終局之戰最後衝刺 宋楚瑜爭取不滿藍綠選票

（中央社記者郭建伸台北30日電）2020總統大選倒數計時，親民黨除了規畫北、高兩場造勢，總統候選人宋楚瑜將與副手搭檔余湘進行車隊掃街拜票。親民黨發言人張碩文說，許多民眾反韓，但也不願意投給總統蔡英文，宋楚瑜最後衝刺，將極力爭取選民支持。

宋楚瑜第5度參與總統大選，定位為「終局之戰」，儘管在藍綠夾殺下，突圍不易，但他在政見會和辯論會表現獲得不少青睞，要力拚轉化成一張張選票。

擔任過省長的宋楚瑜，過往的優勢選區在桃竹苗跟中彰投，以2000年為例，宋楚瑜的全國得票率為36.84%，但原高雄市僅有29.78%得票率；2016年全國得票率為12.83%，大高雄則僅有10.6%得票率。

張碩文指出，從高雄12月21日的罷韓遊行可以看得出來，不滿國民黨總統候選人韓國瑜的選民看起來非常多，2018年投給韓國瑜的高雄市民，2020年不見得會再投給韓，也不願意投給蔡英文總統，這將是宋楚瑜訴求的潛在選票。

張碩文說，選戰倒數10天，親民黨規劃車隊掃街跟定點活動，宋楚瑜跟副手余湘將分頭進行，一人若車隊掃街，另外一人就會定點拜票，掃街將從屏東出發。

張碩文表示，元旦當天親民黨規畫自辦升旗典禮，宋楚瑜將從競總與支持者徒步前往國父紀念館，不僅自辦升旗典禮還要大聲唱國歌。

此外，親民黨規劃兩場造勢晚會，1月3日晚會已敲定在高雄凹子底公園舉辦，宋楚瑜將偕4位高雄的區域立委參選人同台；1月10日的選前之夜將回防台北，預計在競總前舉辦造勢晚會。（編輯：楊玫寧）1081230