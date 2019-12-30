第三勢力攻席次 時力拚坐4望5搶6橘目標保6搶8

（中央社記者王揚宇、劉冠廷台北30日電）明年立委大選倒數計時，時代力量搶攻政黨票，將啟動為期10天的全台巡迴活動，喊出「坐4望5搶6」目標；親民黨預估立委席次能「保6搶8」。

時代力量黨主席徐永明表示，時力後天起將進行為期10天的「百萬人民挺時代力量」全台巡迴活動，且時力的環島行動與其他政黨不一樣，不是單純的掃街拜票行程，還會去過去時力打弊案或有政策爭議的現場，例如慶富案等，以議題為取向，拉抬選情。

徐永明指出，從近期民調數據來看，時力不分區名單排第3的王婉諭（小燈泡媽媽）很有機會進入國會，但要如何讓排第4的黃國昌繼續留在國會，是未來的衝刺目標。

徐永明也說，2016年選舉親民黨拿的政黨票，只比時代力量多幾萬張，因此拿走3席不分區立委，而過去4年，時力立委與地方議員的問政表現，有口皆碑，因此他認為選票會有所成長，政黨票破百萬票，才能確定不分區立委「坐4望5搶6」的情況。

親民黨近日也加大輔選能量，出動「拜票氣球」，並展開電動機車環島造勢，由不分區立委參選人接力造訪社福機構，包括鴻海創辦人郭台銘核心幕僚劉宥彤、蔡沁瑜，以及親民黨總統候選人宋楚瑜競辦發言人于美人等。

親民黨發言人張碩文表示，近日幾所大學學生所做的假投票，親民黨的支持度持續上升，仍朝「保6搶8」目標努力。

不同於時代力量，親民黨這次有推出自家總統候選人，不分區則和郭台銘合作；張碩文說，現在和郭台銘團隊的基層實力合作，透過宋楚瑜的參選，集結第三勢力，以及討厭藍綠的群眾，去打這場選戰，讓席次最大化。（編輯：鄭雪文）1081230