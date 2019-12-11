台西綠能專區爭議 張嘉郡競總批花19億蓋太陽能

（中央社記者姜宜菁雲林縣11日電）民進黨雲林縣黨部抨擊縣府取消台西綠能專區，放棄前瞻計畫19億元補助，國民黨雲林縣立委參選人張嘉郡競總今天質疑，19億元是為太陽能板廠商鋪路，不是當地養殖業救命錢。

民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜接受中央社電訪表示，前瞻計畫補助的新台幣19億元中，包括道路排水工程和施作景觀與教育服務中心，改善當地基礎建設，並帶動觀光，國民黨刻意要將民進黨政府為台西工業區長年停滯找出路，抹成只為光電廠商，試問居心何在。

廖丁賜指出，漁電共生是經專家學者實地在台西實驗結果，育成率可達7成，請張嘉郡詢問學者專家，不要又像花生事件一樣誤導民眾，造成農漁民權益受損。

國民黨雲林縣第1選區（海線）立委參選人張嘉郡競選總部今天召開記者會，雲林縣議員林建鴻、林深、吳蕙蘭都到場。

張嘉郡競總發言人許哲賓指出，19億元是為太陽能板廠商鋪路，蓋升壓站及電網管線等基礎建設的經費，不是給當地養殖業者的救命錢，另根據「綠能專區」計畫管制規定，不能養殖文蛤、漁電共生，農民只能出租土地給綠能開發廠商。

他強調，雲林縣前縣長李進勇曾委託專業工程顧問調查開發綠能專區意向，調查結果顯示有2/3地主不同意或未表達同意，既然只有少數地主同意，為何仍要強行開發。

許哲賓等人認為，民進黨立委參選人蘇治芬與民進黨對綠能專區有不敢對社會大眾說出來的真相，企圖模糊焦點，扭曲台西產業園區。（編輯：洪學廣）1081211