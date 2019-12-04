貼多年前抗議照 蘇治芬：濁水溪河床槍聲連連

民進黨立委蘇治芬（前排左3）在個人臉書發表20多年前農民抗議濁水溪砂石的照片，她4日受訪表示，為了疏濬而開採濁水溪砂石相當合理，但當年是被少數人的貪心把持來獲取利益，那是讓人無法接受的。（蘇治芬提供） 中央社記者姜宜菁傳真 108年12月4日

（中央社記者姜宜菁雲林縣4日電）民進黨立委蘇治芬在個人臉書發表20多年前農民抗議濁水溪砂石的照片，蘇治芬今天接受媒體聯訪時表示，當年當地人形容濁水溪河床槍聲連連，民眾飽受黑色勢力欺凌。

蘇治芬今天邀請交通部長林佳龍南下雲林縣會勘交通建設，媒體詢問蘇治芬有關當年農民抗議濁水溪砂石事件。

蘇治芬說，當年西螺、莿桐等地的農民在濁水溪浮覆地耕種，面臨濫採砂石的威脅，心碎之餘，起而抗爭，誓與濁水溪共存亡，而她與民進黨籍人士，到場聲援濁水溪農民抗爭。

照片中的農民拉著白布條上面寫著「家園破碎、老農心碎」等字，以人身擋住砂石車的去路。

蘇治芬表示，當年地方派系與砂石業者結合，形成一股勢力，權勢上下其手，人民叫天天不應，地方形容濁水溪河床槍聲連連。

蘇治芬回憶20多年前還曾經領導農民抗爭砂石業者，也到地檢署提告，結果當時的檢察官在她提告後一週才到現場，而在這一週內，砂石業者像螞蟻雄兵，從外地運輸砂石來填平坑洞。

蘇治芬認為，為了疏濬而開採濁水溪砂石相當合理，但當年是被少數人的貪心把持來獲取利益，那是讓人無法接受的。（編輯：卞金峰）1081204