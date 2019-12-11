第三勢力搶不分區 亡昌感對決亡柯感

（中央社記者陳俊華、郭建伸、陳怡璇台北11日電）2020大選最後倒數1個月，第三勢力積極搶進立法院。台灣民眾黨、時力自估不分區安全名單都是4席，親民黨盼區域不分區可以搶下8席。尤其時力和民眾黨競爭激烈，被解讀是「亡昌感」對決「亡柯感」。

民眾黨內知情人士表示，依民調來推估，民眾黨在國會的安全名單約4席，有機會拚到5席，但此次小黨參選爆炸，其餘過門檻的小黨還是有可能分掉民眾黨席次。

知情人士表示，民眾黨不分區名單裡的郭家軍只有高虹安，親民黨則有宣明智、劉宥彤、蔡沁瑜，親民黨又有總統與副總統參選人，且雙方已合體亮相並表示要推郭台銘提出的6大政策。

另一方面，柯文哲與郭台銘對第三勢力極大化的意見也相左，柯文哲認為應「三黨不過半」，郭台銘則提出「兩大兩小說」。知情人士表示，綜合種種因素，郭台銘的支持者投親民黨的可能遠高過民眾黨，從而讓親民黨過國會門檻分得席次，是民眾黨在不分區立委選情的變數。

柯文哲近日坦言如果真的是選得很差，一下任就等於空間很狹窄，困難度會變高；他今天也首度鬆口若身體夠好、沒意外的話，會角逐2024總統，都被解讀塑造「亡柯感」，意在衝刺選情。

親民黨目前共有10位區域立委參選人，其中最受注目的，除了有前國民黨青年軍李正皓，還有最後一刻才登記立委參選的高雄市議員吳益政，並整合郭家軍黃綉晶、蘇博廷；不分區名單雖然以親民黨為主，但因為有聯電榮譽副董事長宣明智、郭辦核心幕僚劉宥彤及蔡沁瑜，有濃厚的郭家軍色彩。

親民黨發言人張碩文表示，由於目前藍綠陣營瓜分占領所有區域立委席次，小黨參選人要在區域立委脫穎而出確實困難，親民黨呼籲所有選民將不分區政黨票投給小黨。他也評估，親民黨在區域跟不分區立委預估將拿8席左右。

時代力量黨主席徐永明向中央社記者表示，對時力而言，很多區域立委的選區都是三腳督，盼能在三黨不過半的情況下，爭取出線、拿下勝利；至於新竹市及高雄市鳳山區最近有比較大的突破，後來會逆勢上揚，比較看好這兩區。

至於民眾黨不分區立委參選人排名第5的蔡壁如說「黃國昌選不上」，呼籲選民不要浪費政黨票。徐永明表示，以社會評價來看，大家會投給時力立委黃國昌，呼籲民眾黨不用這樣操作，並不會加分，只會凝聚時力的支持者。

不過，徐永明也提出「亡柯是4年後的想像，亡昌是30天後的真實對決」，爭取選票。

他評估，時力目前民調都還滿穩定在6、7%，目標民調至少要10%、拿下110萬票的政黨票，「坐四望五搶六」。（編輯：蘇龍麒）1081211