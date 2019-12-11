宋楚瑜結合郭家軍吸票 郭台銘動向關鍵

（中央社記者劉冠廷台北11日電）選戰進入倒數30天，談起親民黨總統參選人宋楚瑜接下來選戰策略，親民黨組織部主任張碩文說，接下來會與郭家軍合體，成立「瑜湘果動」後援會，同時分配所有不分區提名人工作，整合各式力量，全力拉抬選情。

宋楚瑜再度出馬角逐總統大位，以「藍綠放兩邊，人民擺中間」為訴求，在藍綠夾擊的狀況下，如何在最後的關鍵期間拉抬選情，牽動總統大選選票流向。

鴻海創辦人郭台銘幕僚劉宥彤、蔡沁瑜以及和郭台銘友好的聯華電子榮譽副董事長宣明智都納入親民黨不分區名單，宋楚瑜全國競選總部10日開張，過去長期支持鴻海集團創辦人郭台銘的「老虎軍團」成員也身著制服到場相挺。

由於郭台銘雖在立委選舉上與親民黨合作，但尚未表態是否幫宋楚瑜站台，宋楚瑜若是在最後階段能與郭台銘合體造勢，對選情的提升將會有不少幫助。

對此，郭台銘幕僚、親民黨不分區立委參選人蔡沁瑜表示，幕僚們也會給予建議，最終就看郭台銘的決定。

對於接下來的選戰策略，張碩文在接受中央社訪問時指出，目前的選戰策略仍是按照步驟在進行，各縣市的選戰策略，重點放在與郭家軍合體，成立「瑜湘果動」後援會，全力拉抬選情。

張碩文分析，國民黨總統參選人近日發生了些狀況，讓支持者內心產生動搖，部分選票開始流向橘營；但他也坦言，親民黨目前不足的地方有很多，包括各縣市有影響力的人士，不敢站親民黨的台，或是親民黨到地方拜訪，對方都希望能夠以私下拜訪的方式進行，盼在選前能夠讓這些人浮出檯面。

張碩文說，現在親民黨21位不分區立委參選人，也分配了工作，不管是弱勢團體、科技業，大家整合的都非常不錯，未來一定會讓大眾知道整合的結果。

張碩文舉例，像是苗栗、澎湖、新竹等地，已經有「不能說的秘密」正在運作中，因為要保護支持者，目前沒辦法對外說明，在越接近選舉的時刻，狀態會越來越明朗。

談到宋楚瑜這次選戰的關鍵，張碩文說，宋楚瑜能否當選，取決於所有選民的判斷，其實所有的媒體，對於小黨是不利的，因此現在動要所有新興網路，以及郭台銘團隊的基層實力，去推廣宋楚瑜；而這次的選戰主軸，就是透過宋楚瑜的參選，集結第三勢力，以及討厭藍綠的群眾，來去打這場仗。（編輯：蘇龍麒）1081211