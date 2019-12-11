國民黨估北中穩定南部苦戰 拚國會過半

（中央社記者王承中台北11日電）2020總統合併立委選舉，國民黨文傳會主委程美華指出，目前評估立委席次約可拿下57席，其中不分區約14、15席，原住民應可拿下4席；不過，也有黨內人士認為，雖然席次會有成長，但整體選情恐不如黨中央預期的樂觀。

距離明年立委選舉只剩一個月，各政黨卯足全力衝刺，盼爭取最多的立委席次，增加選後在立法院的影響力。

國民黨目前在立法院共有35席。國民黨主席吳敦義日前則喊出拿下國會過半60席的目標，期盼除了國民黨總統參選人韓國瑜勝選外，國民黨也可拿下立法院的主導權。

黨務人士表示，雖然日前受到不分區名單的影響，選情下滑，但卡神楊蕙如案發生後，引發地方普遍反彈，情況轉而對國民黨有利；根據黨中央掌握的資訊，以及各縣市黨部回報的狀況來看，過半的目標還是有機會達成，樂觀面對，但也戒慎恐懼。

區域立委部分，程美華指出，除了南投、苗栗、連江及金門的選情穩定，台北市預估可拿下7席，桃園市6席中，穩定領先的也有4席，而國民黨立委參選人陳根德和對手在伯仲之間，但也稍微領先。台中市共8席，也有5席穩定領先。新北市目前穩定領先的有5席，包含國民黨立委參選人林德福、羅明才、林國春等人。

程美華指出，新竹縣市3席都是領先，彰化縣的部分，除國民黨立委參選人蕭景田與對手呈現拉鋸外，還需加油外，其餘都是穩定領先。

基隆市、雲林縣、嘉義市屬激戰區，程美華說，雖然國民黨參選人微幅領先，但戰況激烈。屏東縣方面，第一選區國民黨立委參選人葉壽山應該沒問題，第二選區的周佳琪則還需要努力。

陷入苦戰的部分，程美華指出，高雄市是艱困選區，目前國民黨立委參選人黃柏霖、黃昭順、李雅靜選情五五波，新任副秘書長張顯耀極力在高雄輔選；台南的部分，國民黨立委參選人洪秀柱、林燕祝也是與對手呈現拉鋸。

程美華表示，宜蘭、花蓮因為國民黨分裂，陷入苦戰；台東縣、澎湖縣也都是苦戰當中。

黨務人士告訴中央社記者，國民黨的競選主軸就是喚醒民眾對於民進黨政府執政失利的記憶，將持續召開記者會，擴大話語權，匯集不滿蔡政府執政民眾的力量，下架蔡政府。

黨務人士指出，黨中央會盡全力幫忙立委輔選，不僅不分區立委提名人開始進行各種輔選行程，大家有錢出錢、有力出力，而在選情較為落後，或是呈現55波的選區，也會請黨內天王如前總統馬英九、前新北市長朱立倫等人前去站台輔選。

但也有黨內人士對於立委選情悲觀，認為不分區造成的傷害實在太大，就算民進黨現在因為楊蕙如案焦頭爛額，但因負面印象已經深植民心，而楊蕙如案則較難以引起選民共鳴，雖然席次會有所成長，但整體立委選情恐不如黨中央預期的樂觀。（編輯：蘇龍麒）1081211