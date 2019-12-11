民進黨估國會過半邊緣 新北桃園最關鍵

（中央社記者葉素萍、溫貴香台北11日電）選戰倒數30天，民進黨評估立委選情南部穩定，彰化、台中選情攀升，北部膠著，目前「離單獨過半還有一步之遙」，也就是57席邊緣，以新北、桃園最為關鍵。

立法院總席次113席，民進黨2016年贏得68席立委，其中區域立委50席、不分區18席，單獨過半。

黨內輔選幹部說，民進黨以確保現任立委席次為首要目標，至於有可能拿下席次的部分則是「寸土必爭」；後者又分兩種，一是原來就屬於民進黨的席次，例如，新竹市的鄭宏輝、台南市第1選區的賴惠員、嘉義市的王美惠。原來不屬於民進黨的選區，但極可能拿下的席次，則包括台北市第4選區的高嘉瑜、新竹縣第2選區的鄭朝方。

輔選幹部指出，選戰倒數30天，中央黨部鎖定膠著的立委選區，加強輔選力道，黨內要角包括「英德」輔選行程都集中在包括雙北等激戰選區。民進黨行動中常會也刻意從五五波的彰化、雲林切入，再到高雄，之後拉到新竹市。

輔選幹部說，彰化、雲林地方派系影響大，除了加強組織戰，把選情炒熱也很重要。新竹市方面，黨內評估守住的機會很大，但目前陷入激戰，接下來會以新竹市長林智堅執政成績來帶動選情。

雲林縣以南的立委席次，目前都是民進黨囊括，綠營人士指出，嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣選情穩定，尤其這次要繼續力拚高雄八仙過海，近來鎖定猛攻國民黨總統參選人韓國瑜是落跑市長，爭取選民認同。

民進黨秘書長羅文嘉分析，韓國瑜喊民調要說唯一支持蔡英文，連帶影響國民黨區域立委信心，另一原因是國民黨不分區立委名單，目前民進黨立委選情在台中、彰化攀升，南部穩定，中部以北是膠著選區。

此外，不分區部分，黨內依照目前民調，評估不分區立委應該可以拿到14席。

綠營人士指出，韓國瑜的「民調提前封關」策略，讓一些不是那麼核心的支持者，也就是所謂的「西瓜派」動搖。包括台中、彰化等藍綠都曾執政過的「搖擺區」，就有縣市議員觀察到，部分農會系統過去挺藍，現在看形勢轉變，當民進黨的總統立委競選總部成立時，這群人也出現，甚至穿上民進黨的輔選背心。

選戰最後關頭，總統蔡英文除了持續拚連任外，也將全力帶動立委選情。黨內人士表示，前段時間，蔡總統陣營內部認為民進黨立委要單獨過半有困難，估計立委席次約50到60席之間，不過，最近民調顯示可望單獨過半。

民進黨人士表示，新北市與桃園市將是決戰的關鍵，新北市12席民進黨現有9席，桃園市6席民進黨3席，新北市現任立委中，綠營的余天、張宏陸、呂孫綾一度傳出選情緊繃，府院黨高層全力拉抬，選情已趨穩定，力保現有席次。

綠營評估桃園市除了立委鄭運鵬民調領先外，黃世杰也有機會，立委鄭寶清、蔣絜安都還在衝刺，力拚坐三望四。

倒數關鍵時刻，民進黨將持續催票，包括蔡陣營針對青年選民，推出「英眼計畫」，號召「辣台派」一起返鄉投票。

綠營人士表示，以台北市來說，高嘉瑜與國民黨現任立委李彥秀纏鬥，如果能催出青年票，把民調上的勝利，轉化為實際選票，高嘉瑜就會贏，又是增加一席。（編輯：蘇龍麒）1081211