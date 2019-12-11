韓營擴大造勢拚選票回流 定調決戰高雄

（中央社記者余祥台北11日電）選戰倒數30天，國民黨總統參選人韓國瑜陣營評估，雲林以北、花東、離島穩定小幅領先，南台灣則較為落後，「高雄贏、韓國瑜就贏」，接下來將持續提高熱度，也將舉行大型造勢催出動能，展現「真民調」。

根據媒體民調，韓國瑜支持度持續落後總統蔡英文，不過，韓國瑜日前喊出民調不可信，更要支持者接到民調電話一律回答支持蔡總統，讓選情更加撲朔迷離。

韓陣營評估，雲林以北、花東、離島都是傳統國民黨贏面大的區域，韓國瑜目前皆小幅領先，但台南、高雄、屏東則是綠營大本營，韓國瑜雖為高雄市長，但確實因遭質疑「落跑市長」的政治效應影響，在高高屏地區處於落後狀態，若高屏、台南打平或小輸，韓國瑜就會贏。

黨內人士則認為，國民黨在九合一選戰拿下15縣市執政權，執政縣市的選情應會穩住，像是新北大票倉，新北市長侯友宜也已經和韓國瑜合體；中彰投屬於搖擺區，但國民黨掌執政權仍有優勢，像在中火議題上，中部首長串連反對，類似的區域治理政見應可成功固票。

在南部落後區域，黨內人士認為，最後期間應強打高鐵南延等民生議題，在高雄方面更要強化未來若韓國瑜當上總統一定會加倍回饋高雄的論述，減緩政治衝擊，21日在高雄舉行的挺韓大遊行將是重要指標。

韓陣營接下來將會舉辦幾場大型的造勢活動，以造勢催出動能，規劃29日將在台中舉行大型造勢，號召50萬人；至於選前黃金週1月4日、5日，韓國瑜陣營將回防北部，初步選定新北二重疏洪道舉行造勢，而選前之夜則擬將在台北、台中、高雄三地舉辦。

在族群方面，因受年金改革影響，黨內人士認為，軍公教的票勢必回流，韓國瑜在桃竹苗的選情最穩，也跟傳統上較支持藍營的客家族群有關，只是桃園由民進黨籍鄭文燦擔任市長，開票能否開得漂亮值得觀察。

韓陣營人士坦言，年輕族群的確是蔡總統的優勢，與前一段時間香港反送中事件有很大的關係，不過這一陣子網軍議題發酵，也許年輕人對於民進黨的觀感將受到衝擊，可望削弱年輕族群對民進黨的支持；韓陣營也將透過持續對話，持續爭取年輕人的支持。

黨內人士坦言，國民黨先有鴻海創辦人郭台銘一度可能獨立參選總統，影響團結，後有不分區立委名單重傷選情，整個藍軍至今尚未完全回流，最後一個月能否激起危機意識，展現藍軍大團結，以及能否成功把親民黨總統參選人宋楚瑜邊緣化，將成勝敗關鍵。（編輯：紀淑芳）1081211