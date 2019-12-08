談2020總統選情 陳水扁：民進黨贏百萬票沒問題

一邊一國行動黨8日在台北舉行立委提名人與媒體見面會，前總統陳水扁（前右）出席。面對媒體詢問，「卡神」楊蕙如事件是否衝擊民進黨選情，陳水扁認為「審慎樂觀」，他表示，如果明天要投票，應該會贏不少。中央社記者王飛華攝 108年12月8日

（中央社記者游凱翔台北8日電）前總統陳水扁今天表示，民進黨的選情「審慎樂觀」，若明天要投票，不敢說會超過2016年贏的308萬票，但贏100、200萬票沒問題；他也認為，民進黨取得立法院過半席次「絕對沒問題」。

陳水扁晚間出席「一邊一國行動黨立委提名人與媒體見面會」，媒體詢問，「卡神」楊蕙如事件是否衝擊民進黨2020年選情。

陳水扁表示，如果明天就要投票，民進黨應該會贏不少，雖然不敢說會超過西元2016年總統選舉贏的308萬票，但相信贏100、200萬票沒問題；立委選舉部分，目前看來，過去沒有信心的選區都已經穩定領先，因此危機漸漸過去，民進黨要取得過半席次「絕對沒問題」。

但陳水扁也說，選舉沒有到最後開票結束，再怎樣的樂觀領先還是要非常謹慎小心，絕對不能大意失荊州。

至於有人質疑，陳水扁是民進黨的創黨黨員，為什麼要支持一邊一國行動黨，陳水扁解釋，既然要推動政黨政治，就不能一黨獨大成為一言堂、中央集權，因此他要當烏鴉嘴，而不是當喜鵲。

陳水扁說，他在2004年擔任總統時期，立委選舉及台灣制憲正名運動分別給了台聯黨新台幣3000萬元，當時很多人憂心讓台聯席次增加、民進黨席次減少，但有競爭才會進步，最後2006年民進黨多了20幾席，民進黨仍成為國會最大黨。

陳水扁最後指出，雖然他現在不是總統，但一邊一國行動黨要做台灣主權的悍將，這也與他過去的理念相符合，希望一邊一國行動黨能拿到國會席次，也因此他才會當一邊一國黨的「澆水園丁」，替一邊一國黨加油。（編輯：林孟汝）1081208