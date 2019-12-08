連江立委5搶1 陳雪生曹爾忠內訌新人李問爭出線

2020立委選戰（中央社馬祖8日電）連江縣立法委員選舉5人爭搶唯一一席，中國國民黨籍立法委員陳雪生力拚連任，但要面對從藍營分裂、獨立參選的前立委曹爾忠兄弟鬩牆，民主進步黨參選人李問則一步一腳印爭取插旗離島機會。

除陳雪生、曹爾忠與李問，國會政黨聯盟參選人李克焜與前連江縣議員王長明也參戰，選情激烈。

連江傳統政治板塊向來「藍天一片」，從地方到中央政府層級，大小選舉幾乎都國民黨參選人包辦，其他政黨難撼動。

國民黨提名有強大基層實力的陳雪生爭取連任，陳雪生有國民大會代表、連江縣長與立委的豐富政治經歷，爭取連任，外界普遍認為仍有現任優勢。

不過，曾任國民黨連江縣黨部主任委員的曹爾忠質疑國民黨跳過初選，直接提名陳雪生，決定辭職以無黨籍身分投入選舉，形成藍營分裂局面。

「參選是要為馬祖年輕人找出路」，曹爾忠表示，馬祖政治話語權一直以來被少數人獨占、壟斷，年輕人沒出頭機會，參選是希望翻轉，讓馬祖有改變機會。

另一方面，馬祖對民進黨來說是「艱困中的艱困」，上屆立委選舉民進黨未推人競逐，總統蔡英文公元2016年更只在連江拿下739票（得票率16.53％），但有別以往，有美國芝加哥大學碩士學位的前民進黨發言人李問主動請纓上陣，來勢洶洶。

30歲的李問宣布參選以來，背氣球、揮國旗走進馬祖各島，透過活動參與、社區服務及各項政見，頓時成為馬祖紅人，尤其積極正面的選戰與理性政見論述風格令馬祖鄉親眼睛為之一亮，也獲馬祖青年認同。

李問表示，希望為馬祖選舉帶來新氣象，關注馬祖觀光、交通、海洋資源、土地與幼托教育等議題，鼓勵馬祖年輕世代投身公共事務。

此外，馬祖地區選舉人口結構有相當比例選民住台灣本島，返鄉投票情況是否踴躍，也牽動這場選戰最後結果。（編輯：李明宗）1081208