台東立委4搶1 藍推新人挑戰綠三連霸

2020立委選戰（中央社記者盧太城台東縣8日電）台東下屆立委選情，民進黨提名人劉櫂豪端出政績力拚「三連霸」；國民黨提名的台東副縣長張志明，擁有縣長饒慶鈴加持的執政優勢，希望奪回國民黨失去10年的這席立委。

參選下屆台東這席區域立委名單，除了尋求連任的劉櫂豪、挑戰的張志明，民眾黨提名的陳允萍，以及無黨籍的張坤和。就選票流向分布看，全縣15個鄉鎮市，台東市選舉人口數最多，近6萬票選舉票數，「拿下台東市」大局底定。

民國101年總統選舉，國民黨「馬吳配」台東縣囊括7萬2823票，民進黨「蔡蘇配」3萬3417票，親民黨「宋林配」3313票。再看105年總統大選，即便民進黨勝選，但「蔡陳配」得票3萬7517票，小輸國民黨「朱王配」的4萬3581票；另外，親民黨「宋徐配」1萬6565票。

從總統大選得票來看，台東的政治版圖「藍大綠小」，藍營得票率約在6成5至7成間，綠營在3成至3成5間。不過區域立委選舉，少了政治傾向偏藍約2萬張原住民選票，藍綠差距拉近到約6比4。

53歲的劉櫂豪雖是民進黨員，但18年前被親民黨台東縣長徐慶元延攬擔任副縣長，從法官走上參政之路。自2005年、2009、2014、2018年先後4次縣長選舉，加上2006年縣長補選，另外2012、2016兩次立委選舉，連同尋求「三連霸」，地方重要選舉「無役不與」。

劉櫂豪深耕地方，堪稱綠營在後山台東第一人。2009年縣長選舉和國民黨提名的強棒黃健庭對決，雖然敗選，但得票率獲得4成7，讓民進黨在台東的得票率首次突破4成。

3年後，劉櫂豪投入立委選舉，國民黨提名饒慶鈴，藍營的前縣長吳俊立以無黨籍參選，在泛藍分裂下勝出。2016年的連任之路，以4萬2317票、6成4的得票率，以1萬8701票差距，大勝國民黨提名人陳建閣，更創下民進黨在台東空前的得票率。

2018年再戰縣長選舉，被視為「民進黨最接近台東縣長寶座」的一戰。雖然因大環境不利民進黨，輸給國民黨對手饒慶鈴，但劉仍得票數仍有4萬4264票，看得出基層實力。

劉櫂豪爭取下屆立委連任，端出2任立委任內政績護盤，包括南迴鐵路電氣化動工、南迴公路拓寬、釋迦農具補助及海外市場開拓，以及火車票「實名制」保障台東鄉親購票機會等政績。

國民黨提名的台東副縣長張志明，占有台東執政優勢，又有5星縣長、前台東縣長黃健庭和現任縣長饒慶鈴力挺，加上去年國民黨勝選的有利氣氛加持。

不過，因張志明是宜蘭人，雖然18年前在台東擔任教育處長，去年從花蓮被延攬到台東擔任教育處長，饒慶鈴當選後成為副縣長，但因農村講的是「人親土親」，也有聲音質疑張志明不是本地人。

張志明喊出「台東的鄉親們，請給黏在台東的人一個公平的機會」，同時希望能延續去年縣市長選舉，藍軍在台東大獲全勝的氣勢，喊出「下架英系立委、下架小英王朝」，讓選戰主軸朝向有利國民黨的藍綠對決。

另外，任職移民署專員的陳允萍，毛遂自薦，獲得台灣民眾黨提名，有信心幫白色力量在台東拓展政治版圖，但政治素人，缺乏在地組織奧援，將有一場硬戰。無黨籍參選人張坤和，去年製作看板說要選縣長，但未登記，這次意外登記參選立委，地方上多數人對他陌生。（編輯：孫承武）1081208