澎湖立委三雄爭 馬公票倉年改效應是關鍵

2020立委選戰（中央社澎湖縣8日電）澎湖1席區域立委，尋求連任的民進黨立委楊曜，將面對國民黨縣議員歐中慨、喜樂島聯盟推薦呂應宏挑戰。究竟「三腳督」戰局，還是「藍綠對決」，馬公市「票倉」與「年改效應」是關鍵。

澎湖縣全縣選舉人數約8萬人上下，以最近的第8、9兩屆立委選舉來看，投票人數約4萬多票，在以往傳統的選戰中，一般都認為是「藍稍大於綠」，不過，最近的2次縣長選舉中，藍綠各贏得一次。

這場選戰有喜樂島聯盟呂應宏、國民黨歐中慨和尋求3連霸的民進黨楊曜等人角逐，3人都是來自澎湖西嶼鄉小漁村。歐中慨、楊曜，同為西嶼鄉合界人，不僅同鄉還是同村，自小就認識；呂應宏戶籍則設在西嶼鄉二崁村。大型選舉西嶼三雄爭霸，也創下澎湖地方自治史的新紀錄。

尋求3連霸的民進黨楊曜，第8屆時「雙雄對決」拿下2萬3823票，以3067票之差擊敗尋求5連霸的無黨團結聯盟的林炳坤。第9屆立委選舉的4名候選人中，得票2萬3107票；包括國民黨陳雙全等3位得票總數相加起來還比楊曜少了4505票，以6427票之差擊敗陳雙全。

連2屆得票數都維持在2萬3000票以上、馬公市拿下1萬4000多票，可以看得出基層實力，這次尋求3連霸，將以8年來的問政成果，以「認真做」為訴求，尋求選民支持，未來4年將全力爭取高達百億的澎湖3座跨海大橋整建與醫療、長照和福利。

澎湖1席區域立委競爭激烈，尋求連任的民進黨立委楊曜（前）深入市場掃街拜票，懇請選民支持。中央社 108年12月8日

澎湖1席區域立委競爭激烈，國民黨提名現任縣議員歐中慨（左）參選立委，他也積極與民眾互動爭取支持。中央社 108年12月8日

澎湖1席區域立委競爭激烈，由喜樂島聯盟推薦參選的呂應宏提出五大政見訴求，包括打破藍綠壟斷立法院、打造澎湖長期照護醫療島、打拚生地生產消費等。中央社 108年12月8日

國民黨籍現任縣議員歐中慨在馬公市長期扎根，曾任11、12、13、14、17屆議員，選戰經驗豐富。加上國民黨的氣勢在去年縣長選舉中回升，賴峰偉重掌地方執政優勢，並擔任總部主委全力輔選，讓原本藍稍大於綠的選區，後勢看好。

首度參選的呂應宏68歲，畢業於政大銀行系，當過澎湖科技大學觀光休閒系兼任講師及馬公高中教師，這次獲喜樂島聯盟推薦參選，過去並沒有從政經驗。他對澎湖提出五大政見訴求，包括打破藍綠壟斷立法院、打造澎湖長期照護醫療島、打拚生地生產消費、打亮新生代智慧生活教育、打開全方位海域觀光樞紐。

澎湖全縣「1市、5鄉」8萬6000多人選舉人數中，馬公大票倉占有5萬多票，尤其是軍公教警又占大多數。以去年底縣長選舉來看，賴峰偉馬公的選情，在7位參選人中拿下1萬2806票，比陳光復9043票，還多了近3700多票，不難看出馬公「票倉」重要性，更是選情勝負關鍵。

由於澎湖的各項公職選舉，軍公教警等票占相當比例，特別是去年推動公教年改，導致公教人員權益受損效應，導致綠營陳光復連任之路敗選，明年初的立委選戰，地方上預估「年改起多大效應」也待觀察。（編輯：孫承武）1081208