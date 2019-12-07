花蓮立委 綠連任面臨泛藍夾擊

花蓮立委選舉，現任民進黨立委蕭美琴（左）4年前以過5成得票數鬆動藍營鐵票區，連任之路將面對泛藍分裂的國民黨黃啟嘉（中）和花蓮前縣長傅崐萁（右）夾擊（左右圖為蕭美琴競選辦公室、傅崐萁競選辦公室提供，中圖取自facebook.com/chichiahualien）

2020立委選戰（中央社記者張祈花蓮縣7日電）花蓮立委選舉，現任民進黨立委蕭美琴4年前以過5成得票數鬆動藍營鐵票區，連任之路將面對泛藍分裂的國民黨黃啟嘉和花蓮前縣長傅崐萁夾擊，也是蕭、傅首度正面對決。

下屆花蓮立委有蕭美琴、黃啟嘉、無黨籍傅崐萁，以及台灣前進黨提名花蓮市民代表許願神、中華統一促進黨曹純明、民生公益黨蕭嘉豪等6人參選。

花蓮藍綠版圖落差大，長年落在7比3，以2016總統選舉得票數來看，總統蔡英文全國得票率5成6，但在花蓮的得票率不到4成，上屆總統選舉更是不到3成。

明年初的立委選舉，國民黨捲土重來，派出在地行醫多年的政治素人黃啟嘉迎戰，但面臨新舊黨部主委鬧不合，前縣黨部主委鄒永宏倒戈輔選「五星縣長」傅崐萁，而黃、傅都打著「正藍軍」口號參選，泛藍分裂讓選情更添變數。

傅崐萁空降立委戰場，讓好兄弟、總統參選人韓國瑜顯得難以招架，一邊是好兄弟、一邊是黨提名，面對外界追問花蓮立委要挺誰，韓陣營遲未正面表態。

韓國瑜原訂11月27日出席韓國瑜、黃啟嘉聯合競選總部成立，強碰「韓國瑜、傅崐萁聯合競選總部」成立，傅21日登記當天，韓陣營先是改口由副手張善政代表出席，黃陣營以「鄉親期待韓站台為由」改為延期辦理；直到12月初始證實由前總統馬英九擔任競總成立大會最大咖，強調「正藍」不言可比喻。不可否認的是「韓、傅、黃」的三角關係，牽動藍營選票。

花蓮的13個鄉鎮市，花蓮市、吉安鄉為藍綠必爭指標戰區，以蕭美琴6萬3231票觀察，光是這兩區得票就佔4萬3837票，佔比69.3%。綜觀選情，蕭、傅2強過往戰績，都曾在花蓮立委選舉拿下6萬多票數；兩人在兩大票倉得票數相差不遠，實力相當。

傅崐萁選舉成績6戰1敗，擔任過2任親民黨立委、1任國民黨立委及2任無黨籍縣長，其中2009、2014年兩次縣長選舉，都是上演「泛藍打敗正藍」戲碼，2008年傅擔任藍營立委，執意脫黨參選縣長，遭開除黨籍。傅崐萁以泛藍身分參選，2009年獲8萬5532票，以4萬6929票差打敗國民黨提名的杜麗華。

2014年縣長選舉，再次以8萬9048票、4萬5544票差打敗國民黨蔡啟塔。雖然傅崐萁2度在縣長選舉中KO國民黨對手，但值得注意的是這兩場選戰都沒有綠營參戰。

而蕭美琴深耕花蓮，4年前立委選舉以6萬3231票，近1萬2000票差距，阻斷國民黨立委王廷升連任之路，更拿下綠營在花蓮民選最高得票率5成（53.77%）。蕭的當選被譽為「綠色奇蹟」，也讓藍綠在花蓮勢力微幅調整到6比4。

傅掌握地方水利會、農漁會及社團票源，還有妻子、現任花蓮縣長徐榛蔚的地方行政優勢；蕭美琴則有中央奧援，擅長「空戰」以網路大打政績牌，號召青年返鄉投票。

至於黃啟嘉有縣黨部、黨中央全力輔選，勤跑基層，面對傅崐萁瓜分票源，黃陣營掛出韓合影競選看板，加上馬前總統站台的聲勢，強化自己才是國民黨力挺的「正牌藍軍」身分用意明顯。

傅崐萁來勢洶洶，但也並非沒有隱憂，傅涉及凱聚磁磚股票，涉及違反證交法官司纏訟20年，今年2月更三審改判2年10月，傅不服上訴，全案由最高法院三審審理中，若在選前定讞必直接衝擊立委選情。

國民黨提名的正藍軍，迎戰「自稱正藍軍」傅崐萁，目前還沒有勝選過，下屆立委選舉將是傅崐萁再下一城，或是泛藍統一奪回版圖，還是綠色奇蹟再現，變數仍多。（編輯：孫承武）1081207