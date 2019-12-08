金門立委三陳鼎立 藍拚連任路有硬仗

2020立委選戰（中央社記者黃慧敏金門縣8日電）同是無黨籍的前金門縣長陳福海、前金門縣議員陳滄江投入立委選戰，面對兩位政壇老將，爭取連任的國民黨立委陳玉珍要從「三陳」之爭尋求突圍，有一場硬仗要打。

第10屆立委選舉金門有10名參選人完成登記，雖是「10搶1」，實際上是陳玉珍、陳福海和陳滄江的「三陳」之爭。依金門縣選委會數據，這次立委選舉金門選舉區選舉人數約12萬700人，以「投票率4成、得票率過半」估算，當選立委約需2萬4140票。

金門6個鄉鎮以金城鎮人口最多，向來是最大票倉，約占總票數近1/3；一般估計拿下金城鎮就勝券在握。上屆立委選情，勝選的楊鎮浯拿下1萬6350票金城鎮有5642票；再以今年3月立委補選來看，陳玉珍以無黨籍參選，得票7117票，其中金城鎮拿下2513票。

補選一役，陳滄江以6020票居次、國民黨提名的洪麗萍落到第3、5681票；另外，同為藍營遭開除黨籍的前金湖鎮長蔡西湖以無黨籍參選，也有5175票。洪麗萍的補選失利，從泛藍「洪、陳、蔡」合計近1萬8000票，再對照4年前楊鎮浯的票數，以及長期深耕地方的陳滄江基層實力至少在6000票，藍營要勝選就沒有分裂本錢。

曾加入民進黨的陳滄江在地方耕耘多年，2016年立委選舉拿下8367票，創下民進黨在金門選舉得票最高紀錄。雖然去年8月退黨與綠營切割，但支持者仍對他寄予厚望。

更何況還有去年角逐縣長連任失利的陳福海。陳福海2005年退出國民黨，以無黨籍參選縣長失利；2011年在親民黨主席宋楚瑜拜訪金門時加入親民黨；2014年再以無黨籍參加縣長選舉當選。去年連任雖失利，但拿下2萬2719票，「小輸」楊鎮浯僅801票，可以看得出金廈兩岸通水的縣政推動仍獲鄉親認同。

黨內初選以72%比28%壓倒性勝出，加上黨總統參選人韓國瑜的魅力，陳玉珍原本吃下定心丸，不料半路殺出陳福海，為選戰投下震撼彈；緊接著陳滄江也宣布投入戰局，讓戰地這1席立委選情迅速激起火花。

不過，前金門縣黨部主委林芳旋10月底無預警異動，雖然是「任期屆滿」，但地方上對於總管選戰兵符的黨務主帥遭「陣前換將」耳語不斷。因此包括楊鎮浯、新任縣黨部主委石兆瑉等藍營地方政壇人士能否捐棄成見訴諸「大團結」絕對是關鍵。

另外，「陳」是金門大姓，「宗親」選票在金門的立委、縣議員選舉一向扮演重要角色。面對「三陳」相爭，曾任金門第3、4、6屆縣議員，年輕、女性，是46歲的陳玉珍最大優勢，喊出「新世代請讓年輕人來拚」，爭取開拓年輕的中間選民。

陳福海選戰主軸，強調「金門利益為優先，超越黨派」，去年縣長選舉失利的苦果，能否在這次選戰中喚起選民「還給個公道」值得觀察。

金門政治版圖已經是「藍大於綠」，陳滄江在去年8月「民進黨自絕於金門，離金門民意愈來愈遠」的一席退黨聲明，在這次選戰中要如何說服綠營基本盤，將是一大挑戰。（編輯：孫承武）1081208