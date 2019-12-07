屏東2席立委 藍綠各有隱憂選情緊繃

屏東縣下屆立委第1（屏北）選區共7人參選，目前仍屬前屏東市長葉壽山（左）與尋求連任的民進黨立委鍾佳濱（右）的「藍綠」對決戲碼最有看頭。（左右圖取自facebook.com/yehShouShan、facebook.com/cafe1965）

2020立委選戰（中央社記者郭芷瑄屏東縣7日電）這屆屏東3席立委都是民進黨籍，但下屆立委縮減1席，分屏北、屏南2個選區，儘管屏東一向綠大於藍，但綠營自家內亂，讓國民黨有可趁之機，2個選區藍綠選情都在緊繃狀態。

屏東縣下屆立委第1（屏北）選區有里港、高樹、三地門、霧台、瑪家、九如、鹽埔、長治、麟洛、內埔等10個鄉和屏東市。共7人參選，目前仍屬前屏東市長葉壽山與尋求連任的民進黨立委鍾佳濱的「藍綠」對決戲碼最有看頭。

無黨籍縣議員蔣月惠有機會爭取不喜歡國、民兩黨的中間選民；中華統一促進黨翁啟峯、無黨籍黃冬輝（屏東後備司令部前司令）、無黨籍秦鴻明等人要突破藍綠夾殺，要看後勢能否出奇兵。

下屆第1選區只有屏東市、麟洛鄉是鍾佳濱在這屆所競選的屏中選區裡的鄉鎮，鍾佳濱2016年拿下7萬6204票，只以7300多票小贏當時的國民黨對手、曾擔任2任屏東市長和立委的王進士。

超過10萬選舉人數的屏東市無疑是「屏北」選戰輸贏最具指標鄉鎮。這次鍾佳濱的對手，是繼王進士後，又2屆連任屏東市長、又更年輕的葉壽山，葉曾是國民黨提名總統參選人韓國瑜在高雄市長小內閣的社會局長，被視為韓系人馬，有超強韓粉鐵票支持。

另外，屏北其他鄉鎮是現任立委蘇震清的選區，但他投入屏南立委選戰，自顧不暇，地方派系藍綠版塊面臨重整，這一仗，鍾佳濱打起來比2016年還要艱困。

屏東縣立委第1選區（屏北），共7人參選，目前仍屬國民黨派出的前屏東市長葉壽山與尋求連任的民進黨立委鍾佳濱（中）的「藍綠」對決戲碼最有看頭。中央社記者郭芷瑄攝 108年12月7日

屏東縣立委第1選區（屏北），目前仍屬國民黨派出的前屏東市長葉壽山（中）與尋求連任的民進黨立委鍾佳濱的「藍綠」對決戲碼最有看頭。（葉壽山競選總部提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年12月7日

第2選區包括萬丹、泰武、竹田、萬巒、潮州、新園、崁頂、南州、新埤、來義、東港、林邊、佳冬、枋寮、春日、枋山、獅子、牡丹、車城、滿州、恆春、琉球等鄉鎮。有9人參選，仍以國民黨提名周佳琪、無黨籍蘇震清、鄭朝明、張怡等人選情相互糾纏影響。

屏南選情混沌，在於蘇震清未排入不分區立委名單，民進黨中央將原提名的莊瑞雄列不分區，在這一區不徵召、不提名「等同開放競選」，綠營就有蘇震清和擔任過3屆立委的鄭朝明以無黨籍參選。

屏南原本「綠得出汁」，蘇、鄭兩人都是民進黨資深黨員。民進黨黨中央已指示，屏東2個選區支持現任立委參選人，總統蔡英文2日也為蘇震清站台，呼籲「屏南唯一支持蘇震清」，等於讓蘇震清獲得「正綠」身分。

即便黨中央與蔡總統已表明立場，但鄭朝明沒有放棄競選，雖沒檯面上造勢，但仍持續拜票行程，及粉絲頁的宣傳，他接受中央社記者訪問時透露，不願為難黨公職人員，一些黨公職人員私底下還是支持他，他會持續競選。

屏南選區目前呈現蘇震清與周佳琪對決局面，周佳琪有父親周典論雄厚的政治資源援助，綠營兄弟鬩牆瓜分票源，選情非常緊繃。

國民黨提名人周佳琪年僅36歲，強調「在地新世代」，她有留美企管碩士學位，是屏東縣議長周典論的二女兒，周典論曾任1屆副議長及3屆議長，地方實力雄厚，包括萬丹、新園、東港幾個人口大鄉鎮都是周典論的大本營。

周佳琪參選又有前立委蘇清泉擔任競選總部主任委員，代表國民黨在屏南整合成功，她提出「高雄捷運橘線南延萬丹、潮州；紅線南延新園、東港，串接高屏生活圈」，爭取屏南每天往來高屏通勤族選票。

不過，屏南選區還有與時代力量結盟的留美律師張怡，時力立委黃國昌追打由屏東縣議員周碧雲經營的枋寮鄉樂樂養雞場環境污染案，在地方獲得認同。周碧雲、周典論有親戚關係，被黃國昌挑明了追打，對周佳琪有一定程度的殺傷力，張怡會是中間選民的選項。（編輯：孫承武）1081207

國民黨屏東縣立委參選人周佳琪（前右）是現任屏東縣議長周典論（前右2）女兒，有父親長年深耕地方的助力，實力不容小覷。（周佳琪競選總部提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年12月7日

民進黨立委蘇震清（右）投入屏東第2選區選戰，以無黨籍身分參選，雖有立委莊瑞雄（左）助陣，但仍需面對同樣以無黨籍參選的鄭朝明、國民黨參選人周佳琪及與時代力量結盟的留美律師張怡等人的戰況。（蘇震清競選總部提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年12月7日

屏東縣第2選區立委選戰，共有9人參選，綠營就有蘇震清和擔任過3屆立委的鄭朝明（前）以無黨籍參選。中央社記者郭芷瑄攝 108年12月7日

留美律師張怡（左）與時代力量結盟投入屏東第2選區立委選戰，時代力量立委黃國昌（右）助陣。中央社記者郭芷瑄攝 108年12月7日