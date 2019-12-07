嘉縣立委選情 海線藍綠對決山線綠營有優勢

2020立委選戰（中央社記者蔡智明嘉義縣7日電）嘉義縣立委選區分海線、山線。海線藍綠對決，王啟澧來勢洶洶、蔡易餘勤走基層力拚連任。山線6搶1，民進黨陳明文握有長期執政優勢，無黨籍林國慶盼整合在野候選人奮力一搏。

嘉義縣第1選區為六腳、東石、朴子、太保、布袋、義竹、鹿草、水上，被稱為海線。立委參選人有民進黨蔡易餘、喜樂島聯盟黃俊雄、國民黨王啟澧及中華統一促進黨黃奕瑄。由於黃俊雄與黃奕瑄知名度不高，地方人士認為，海線是「藍綠對決」態勢，由現任立委蔡易餘，對戰嘉義縣議員王啟澧。

依據中央選委會資料，2016年立委選舉，民進黨蔡易餘以7萬多得票數，贏了國民黨林江釧1萬多票，主要贏在太保、水上、鹿草、朴子等鄉鎮市，得票率都在5成5左右，其餘地區小贏，僅東石得票率未過半輸給林江釧。

此次國民黨嘉義縣立委初選，王啟澧擊敗林江釧出線。王啟澧曾擔任過兩屆水上鄉長，長期在水上、太保、鹿草一帶經營。國民黨嘉義縣黨部預測這3個鄉鎮市得票數不會比蔡易餘差。此外，去年底選舉，朴子市長由國民黨拿下，等於王啟澧在朴子也占優勢。

王啟澧競選總部發言人詹琬蓁指出，國民黨此次將前國民黨立委翁重鈞列在不分區立委第8名，進一步鞏固國民黨在東石、布袋、義竹的票源，更讓王啟澧聲勢看漲。

蔡易餘陣營表示，蔡易餘勤跑基層，為海線八鄉鎮市爭取眾多建設，地方民眾都有感。而且民進黨在中央、地方皆有執政優勢，近期中央釋出多項利多，對蔡易餘連任有相當大的幫助，選情並不會因對手不同而有變動。

國民黨嘉義縣海區立委參選人王啟澧（前右2）競選總部成立時，國民黨總統參選人韓國瑜（前中）到場造勢，為王啟澧輔選，拉抬選情。中央社記者蔡智明攝 108年12月7日

民進黨嘉義縣海區立委參選人蔡易餘（右）尋求連任，前行政院長游錫堃（左）特地前來站台，全力輔選蔡易餘。中央社記者蔡智明攝 108年12月7日

嘉義縣第2選區範圍包含大林、民雄、溪口、新港、中埔、竹崎、梅山、番路、大埔、阿里山，共10個行政區。參選人有台灣維新王金山、無黨籍簡明廉、民進黨陳明文、喜樂島聯盟許韶珍、以無黨籍身分參選的許能通以及無黨籍的林國慶。

國民黨在這一選區欲打破「明文規定」，與民進黨前立委林國慶達成默契，沒有提名立委候選人，但爭取國民黨提名許能通，但許能通依舊以無黨籍登記參選，讓國民黨亂了套，加上前縣議員王金山等人參選，使對抗陳明文勢力，看起來像一盤散沙。

林國慶曾說，在野整合完成，都不一定打得過陳明文，分裂就更難打。因此他仍繼續努力整合在野5名參選人，期待最後一刻，共推一名最強的人，力抗陳明文。

陳明文競選總部總幹事黃貞瑜表示，這次陳明文參選的優勢，在於他是最熟地方的候選人，從當選那一刻，就在做基本工，經營基層，山線10個鄉鎮到鄰里他都很熟悉，民眾肯定他過去做的，更期待他未來要做什麼。

地方人士認為，陳明文在今年初，就積極彌補去年底縣長選舉造成的裂痕，成功把嘉義縣議長張明達、前嘉義縣長張花冠，拉進競選團隊。此次嘉義縣山線選舉，在野候選人各吹各的調，要撼動陳明文的地位，難度很高。（編輯：卞金峰）1081207

前民進黨立委林國慶（前）在家人、支持者陪同下，以無黨籍身分登記參選嘉義縣第2選區（山區）立委。中央社記者蔡智明攝 108年12月7日