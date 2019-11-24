爭取勝選 綠營催青年選票藍營主打執政缺失

2020選戰進入倒數關鍵時刻，綠營表示，青年是選戰重點，盼爭取年輕族群支持；藍營則表示，將喚醒民眾對蔡政府執政缺失的記憶，並鼓吹韓粉拉票。左圖為總統蔡英文（藍衣者）1日在「與總統談心之夜」與年輕民眾自拍，右圖為國民黨總統參選人韓國瑜（白衣戴墨鏡者）17日出席新北市萌寵音樂嘉年華活動。（中央社檔案照片）

（中央社記者溫貴香、王承中台北24日電）2020選戰進入倒數關鍵時刻，民進黨發言人李晏榕說，青年是選戰重點，盼爭取年輕族群支持，提高投票率；國民黨副發言人黃心華則表示，國民黨將喚醒民眾對蔡政府執政缺失的記憶，並鼓吹韓粉發揮拉票動能。

2020總統選舉，民進黨總統參選人蔡英文、國民黨總統參選人韓國瑜、親民黨總統參選人宋楚瑜登記參選，呈現三強鼎立態勢。

李晏榕受訪表示，民進黨在年輕族群支持度方面，贏過包括國民黨在內的主要政黨，因此提高年輕人投票率是這次選戰重點策略之一；民進黨將善用「英德配」的高人氣帶動區域立委選情與政黨票，也會陸續釋出幾波搶攻政黨票的影片，選前主打訴求是年輕人返鄉投票。

除了文宣，李晏榕說，中央黨部負責議題攻防，例如韓國瑜的豪宅與房產爭議、韓國瑜亂講話的個人特質等；中央黨部也會與總統連任競選總部合作說明政策，例如蔡總統拋出0到6歲兒童，國家與爸媽一起養，育兒津貼從2500元加碼變成5000元，未來也會針對中間選民部分做補強。

國民黨方面，黃心華告訴中央社記者，國民黨將以「聯合競選」為主軸，讓總統副總統參選人、區域立委參選人彼此拉抬，並進一步凝聚國民黨執政縣市各首長的輔選力道，以增加地方包圍中央的態勢及削弱蔡政府政策買票的效應。

黃心華指出，未來除持續推出各項民生政策之外，也將大力喚醒民眾對於蔡政府諸多執政缺失的記憶，另外，由於韓粉動員能量強，將鼓吹韓粉發揮更強的拉票動能。

黃心華強調，國民黨研判對手發動「奧步」的可能性極高，因此今年也將擴大監票、計票人力的部署；在選戰後期，青年族群、雙北地區的得票將是勝敗關鍵，將會繼續在這兩個區塊上，努力爭取更多支持。（編輯：林淑媛）1081124