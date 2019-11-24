大選未綁公投 學者憂2020投票率恐低於九合一

（中央社記者謝佳珍、顧荃、蘇龍麒台北日電）台灣大選投票率逐年下降，也成為影響選舉因素之一，如綠營認為青年支持者多，但投票率較低，因此每逢選舉就透過各種方式催票；藍營票源中壯階層占了相當比例，也常擔心天氣不好，會影響投票意願。

小黨同樣希望衝高投票率，像是台北市長柯文哲創設台灣民眾黨，爭取政黨票，他分析如果投票率低，對小黨不利。

台灣投票率逐年下降，以總統大選為例，從2000年的82.69%一路從80.28%、76.33%、74.38%，降到2016年的66.27%。

選戰激烈程度是左右投票率的關鍵因素之一，政治大學選舉研究中心主任蔡佳泓推估，若戰況激烈，難分軒輊，選民投票意願就會提高，反之，若支持度差距大，選民認為勝負已定，多半傾向不投票。

不僅如此，蔡佳泓認為，明年總統大選未合併公投，年輕人少了一個表達意見的誘因，恐影響投票意願，可能低於去年九合一公投綁大選的66.11%；再加上台灣自2000年以來歷經多次政黨輪替，民主體制已上軌道，有些選民可能因不管哪一黨執政都差不多而降低投票意願。

2014年九合一選舉那年年初發生太陽花學運，催出不少關心政治的年輕選民。當年投票率衝到6成7，一定程度左右了選舉結果。

近來香港「反送中」事件越演越烈，能否激發投票，蔡佳泓認為，「反送中」有助鞏固綠營支持者選票，但無助整體投票率的提升，除非發生類似3年多前南韓女團TWICE台灣成員周子瑜拿中華民國國旗，卻被舉報為台獨分子的特殊事件。

民進黨前立委林濁水表示，大家對總統參選人的喜好度不是頂好、不喜歡度又偏高情況下，加上兩黨的不分區立委提名名單，社會肯定程度不高，這會互相影響，「總體看起來投票率不會高」，唯一會提高投票率的可能性是因最近香港抗爭情況太嚴重，讓投票率可能會上升。

林濁水說，韓國瑜對中國的態度太曖昧，對香港也是非常曖昧，讓社會對韓國瑜很有疑慮；「過去說韓粉的投票率比較高，那是曾經、過去式，現在看起來不是如此。」

林濁水表示，在投票率不高的情況下，沒有說對哪黨的總統參選人有利，唯一有差別的是立委選舉，國民黨提名的名單爭議更大，看來國民黨國會選舉不利的狀況會持續增加。

不過，國立中山大學政治學研究所教授廖達琪說，2016年總統大選的投票率是民選總統後，總統大選投票率最低的一次，一般解讀是百萬名藍營支持者沒有出來投票，2020不可能再有類似的狀況，她評估，2020總統大選投票率最少會有70%。

廖達琪說，過去幾次總統大選，40歲以下選民的投票率都偏低，30歲以下選民投票率更低，大致上都不會超過60%；至於50歲以上的民眾，投票率大多會超過60%，就支持者的年齡層來看，由於韓國瑜支持者大多比較年長，整體可能對韓國瑜相對有利。（編輯：林淑媛）1081124