陳歐珀力守宜蘭民主聖地 藍營有分裂隱憂

2020立委選戰（中央社記者沈如峰宜蘭縣30日電）宜蘭縣向來被民主進步黨視為民主聖地，民進黨籍立法委員陳歐珀積極尋求連任，但中國國民黨對手呂國華及無黨籍、但親台灣民眾黨對手黃定和來勢洶洶，三足鼎立爭唯一一席。

除陳歐珀、呂國華與黃定和，勞動黨參選人許育嘉、台灣維新參選人林獻山與無黨籍參選人孫博萮也參與競逐。

從前宜蘭縣長陳定南以降，民進黨多次在宜蘭執政，近年雖已有藍綠輪流執政狀況，但一般認為綠色版圖仍略大於藍。

呂國華曾擊敗綠營當選宜蘭縣長，黃定和也曾任兩屆宜蘭市長、現為宜蘭縣議員，都有一定基層實力，兩人今年6月在國民黨立委初選民意調查短兵相接，黃定和只以些微差距落敗。

黃定和之後退出國民黨，以無黨籍身分參戰，還數度陪台灣民眾黨主席柯文哲在宜蘭跑行程，這讓國民黨趕緊在21日認定黃定和違紀參選，開除黨籍，但也令支持者憂心將衝擊呂國華選情。

呂國華表示，照既定腳步參選，且對選情越來有信心，相信選民應會集中選票投他；另一方面，許多重大政策要事前長程規劃，但執政黨卻在選前拚命亂開將來很可能無法落實的空頭支票，企圖影響選情。

黃定和說，有些參選人在登記參選時聲勢很大卻落選；有的人少但衝勁強，最後順利當選。他多年深耕基層，為民服務或公務部門都有豐富經驗，宜蘭需要像他一樣積極、細心的人推動公共事務。

至於遭開除國民黨籍，黃定和表示，早已表明退黨，如今也無所謂了，專心服務選民才是當前唯一。

面對分裂的藍營，陳歐珀與也要尋求連任的總統蔡英文聯合造勢，鄉鎮市組織動員一場接一場；綠營最近更以交通建設，像高鐵延伸宜蘭規劃、宜蘭鐵路高架通過可行性研究等聚焦吸票。

陳歐珀說，這次選戰除強調守衛台灣主權，還要呈現近年政府關心宜蘭交通建設，牽動未來發展，宜蘭日後將成為台灣東西部交通樞紐。

他說，重大建設需要執政團隊前仆後繼努力並實現，爭取建設也是時時刻刻進行，只要是對的事希望大家努力實現，也希望選舉對手不要唱衰。（編輯：李明宗）1081130