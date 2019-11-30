新竹縣立委增為2席 兩大黨相爭小黨搶出頭

2020立委選戰（中央社記者郭宣彣新竹縣30日電）下屆區域立法委員新竹縣增加1席，第1選舉區為綠營艱困區，現任立委林為洲將力守優勢，但在第2選區，多數選民為外來人口，衝擊傳統藍大於綠的政治版圖，各黨都有突破空間。

第1選區包含竹北市西區、湖口鄉、新豐鄉及新埔鎮等，民主進步黨由曾任中央黨部客家部、新聞部主任的周江杰參選，選戰倒數階段用雙腳騎鐵馬跑遍選區，逐戶拜訪、宣傳政見，膚色曬得黝黑，要讓選民感受到他的努力。

周江杰對上尋求連任的中國國民黨籍立委林為洲，林為洲已在選區內辦百場說明會，深入關心地方，日前會勘新豐「最毒海岸線」，促成清運進度與後續復育海岸相關說明會，貼近選民生活，加上傳統組織強項，陸戰經營用心且小心翼翼。

除兩大黨角逐，這選區還有綠黨籍新竹縣議員余筱菁、國會政黨聯盟籍新竹縣議員吳旭智、無黨籍參選人傅家賢及劉復嵐加入戰局，戰況6搶1。

地方人士觀察，這選區雖是國民黨優勢區，但有一定民意基礎的余筱菁及吳旭智都不容小覷，特別是余筱菁關懷身心障礙弱勢受肯定，而吳旭智有科技人光環，加上同黨前立委徐欣瑩力挺，徐家在新豐又有影響力，衝擊藍、綠選情。

第2選區包括竹北市東區、竹東鎮、寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉與五峰鄉，民進黨由去年參選新竹縣長的鄭朝方再戰，以政治新美學打出「新方向」理念，不攻擊、不口水選戰模式，去年選戰雖落敗，但選得漂亮，贏得不少中間選民認同，而鄭朝方父親、前新竹縣長鄭永金與鄭家在竹東有穩定鐵票，力求突破重圍。

不過，鄭朝方挑戰絕不輕鬆，包括有基層實力的國民黨對手林思銘是5連霸新竹縣議員，深耕竹東，除鞏固藍營基本盤，也以專業律師背景爭取中間選民認同；國會政黨聯盟籍新竹縣議員邱靖雅在竹北有深厚實力，個性認真且積極，深獲地方里長支持。

此外，綠黨參選人陳冠宇與台灣民眾黨參選人林碩彥是竹北市民代表會代表，有一定支持度，台灣基進參選人劉士睿和無黨籍參選人黃秀龍則透過宣傳逐漸打開知名度。

地方人士分析，這選區7人競逐，各黨爭鳴，且票源多有重疊，更讓選情顯得複雜。（編輯：李明宗）1081130