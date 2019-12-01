彰化立委競爭激烈 藍綠拚全壘打

（中央社記者吳哲豪彰化1日電）彰化立委選舉競爭激烈，藍綠都希望彰化4席立委「全壘打」，不過在第2選區參選的黃玉芬有郭台銘背書，第3選區楊麗香被視為藍軍出身，2名參選人得票影響藍綠在彰化的席次。

2020年立委選舉，彰化縣分為4個選舉區，第1選區包含鹿港、和美、福興等鄉鎮，國民黨提名柯呈枋對上民進黨提名陳秀寶，柯呈枋因王惠美當選彰化縣長，參與立委補選勝出，高考第一名出身的他形象良好，雖有現任優勢，但民進黨議員陳秀寶為前立委陳進丁之女，且已連任3屆議員，基層組織紮實。

此選區大票倉和美鎮及鹿港鎮，柯呈枋在立委補選時靠著和美鎮大勝擊敗對手，而陳秀寶除了鞏固鹿港鎮優勢外，如何從屬於藍營票倉的和美鎮爭取支持，將會是勝選與否關鍵。

2020年立委選舉，國民黨在彰化縣也強調要4席全拿。圖為國民黨提名的4名立委參選人在彰化縣長王惠美（前左4）以及彰化縣議會議長謝典林（前左7）陪同下，前往彰化縣選委會登記。（國民黨彰化縣黨部提供）中央社記者吳哲豪傳真 108年12月1日

第2選區有民進黨黃秀芳、國民黨張瀚天及以無黨籍身分參選的黃玉芬，縣議員張瀚天初選時面對前立委陳杰強力挑戰，陳杰不斷質疑張瀚天有販毒前科，讓張瀚天窮於應付，陳杰最後雖然宣布退選，但傷害已造成。

民進黨現任立委黃秀芳形象好且沒爭議，無黨籍黃玉芬則打著前鴻海總裁郭台銘以及曾簽署台北市長柯文哲認同卡，她的得票數高低，將成為第2選區立委選舉的最大變數。

第3選區有民進黨洪宗熠、國民黨謝衣鳳、台澎黨劉銀鬃、以及無黨籍楊麗香；謝衣鳳是彰化縣議長謝典林的姊姊，頂著財經博士頭銜，加上家族在地方經營有線電視等事業，影響力大。洪宗熠在國會問政成績優異，但他這場選戰不好打。

不過，在立委選舉登記最後一天，前北斗鎮長楊麗香突然登記參選，楊麗香在登記時宣稱參選是為了拉抬親民黨總統參選人宋楚瑜在彰化選情，不過被視為藍軍的她在選舉時，恐分掉國民黨選票，這也是國民黨參選人能否在此選區勝出的關鍵。

彰化立委選舉競爭激烈，國民黨期盼4席立委全拿，民進黨也希望保有原有3席立委外，再攻下一城。圖為民進黨秘書長羅文嘉（前左4）率領黨籍立委參選人前往縣選委會登記的情形。（民進黨彰化縣黨部提供）中央社記者吳哲豪傳真 108年12月1日

第4選區參選人數最多，有民進黨陳素月、國民黨蕭景田、安定力量陳志傑、勞動黨的何倍爾、綠黨蕭翠瑩、勞工黨的林怡彣以及無黨的洪祐輔。

國民黨提名的前立委蕭景田是全國農會理事長，有農會系統奧援，民進黨陳素月服務勤快，取得不少藍綠選民支持，至於其他立委參選人先前都未曾在地方服務，知名度也不高，對選舉結果影響有限。

藍綠兩方對立委選情看法都樂觀。國民黨彰化縣黨部主任委員張曼莉說，國民黨4名立委參選人都在地方長期耕耘，服務也都有口碑，加上民心思變，他們對4席全上目標很有信心。

民進黨彰化縣黨部主委邱建富表示，目前是「坐2望3搶4」，且選情越來越看好，他解釋，英德配宣布後，獲得不少人支持，加上香港反送中事件讓年輕人關心選舉，立委選舉當天會返鄉投票，這都讓民進黨立委選情後勢看漲。（編輯：卞金峰）1081201