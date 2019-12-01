南投第1選區激烈 第2選區許淑華具優勢

（中央社記者蕭博陽南投縣1日電）立委選戰，南投縣第1選區由民進黨蔡培慧挑戰國民黨馬文君，兩人選情膠著，是歷年最激烈；第2選區為國民黨許淑華對戰民進黨陳癸佑，許淑華具優勢，但陳癸佑也有逆轉機會。

南投縣第1選區包含埔里鎮、草屯鎮、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、仁愛鄉，由民進黨現任不分區立委蔡培慧挑戰現任國民黨立委馬文君，兩人選情不分軒輊，連地方資深政壇人士都難論斷最後結果，但勝負決勝點是埔里鎮、草屯鎮，都拿下就有勝出機會。

蔡培慧出生南投縣魚池鄉，是現任不分區立委，今年初即正式表態轉戰區域立委挑戰馬文君，當時被外界認為「很有勇氣」，但蔡培慧從年初農委會公告南投縣荔枝及龍眼列入旱災救助項目起，就屢次比馬文君更早掌握民生議題熱度，宣傳方面，蔡培慧也掌握較多先機。

蔡培慧從國會助理做起，九二一震災後投入重建工作達9年，並長期關注社會運動、農業、偏鄉教育、原住民議題，擔任第9屆立委4年為南投爭取許多建設；此外，她勤走基層，獲許多人好評，有政績、有宣傳、夠勤奮，讓蔡培慧成為馬文君歷次立委選戰最強對手。

馬文君曾任埔里鎮長、南投縣議員，出身政治世家，2009年立委補選當選後，連任至今10年，不難看出她的深厚政治人脈及為地方爭取建設的成果，加上時常與南投縣長林明溱踏勘各種改善工程、出席活動，地方曝光度高，選戰節奏可說穩紮穩打。

面對蔡培慧來勢洶洶，馬文君選戰策略後期變得更積極，不僅接連在選區內分別成立鄉鎮級競選總部，相關媒體通訊群組也變得活絡，更透過個人官方LINE發送政績圖卡給支持者，地方樁腳也強力固本，加上現有地方政壇資源，都是馬文君競選連任優勢。

南投縣第2選區包含南投市、名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉，由現任國民黨立委許淑華對戰獲民進黨提名的水里鄉長陳癸佑，許淑華基層實力雄厚加上曝光度高，較具優勢，但陳癸佑擔任鄉長的政績及口碑不錯，有機會與許淑華比個高下。

許淑華曾任南投縣議員、南投市長，2015年缺額補選擊敗民進黨湯火聖選上立委，隔年再擊敗民進黨蔡煌瑯順利連任，2018年因輔選高雄市長韓國瑜打開全國高知名度，有「神力女超人」稱號，地方政壇人士普遍看好許淑華選情，但過度「黏著」韓國瑜，是否有影響，待觀察。

南投市是第2選區人口最多鄉鎮，約10萬人，加上還有中興新村這處藍營傳統票倉，曾任南投市長的許淑華應可在南投市獲得相對多數選票，配合過去累積的各項施政成績及地方政壇與農會系統資源，可望將支持度拓展到選區其他鄉鎮，例如竹山鎮就是重要指標。

陳癸佑原本是南投縣政府警察局警官，2014年以無黨籍身分選上水里鄉長，2018年再以無黨籍身分成功連任，今年年中就宣布轉戰區域立委，甚至揚言不期待民進黨徵召，要以無黨籍參戰，由於第2選區無其他更合適人選出線，陳癸佑最後獲民進黨提名。

陳癸佑擔任水里鄉長政績及風評不錯，總統蔡英文11月24日在南投縣競選總部成立時，也向選民推薦陳癸佑擔任水里鄉長還清鄉公所債務並創造盈餘，也向中央爭取建設改變水里鄉，地方人士認為，陳癸佑若有蔡總統聲勢拉抬及黨資源協助，有機會翻轉選情。（編輯：卞金峰）1081201