新竹市立委6搶1 掌握中間選票是勝選關鍵

2020立委選戰（中央社記者魯鋼駿新竹市30日電）新竹市立法委員選舉6人角逐，在「風城」外來人口增加，年輕族群政黨傾向較不明顯情況下，參選人個人形象、特質與政見，將是影響中間選民動向的勝選關鍵。

新竹市政治版圖早年藍大於綠，但在新竹市長林智堅上任後高施政滿意度、民主進步黨籍立法委員柯建銘3年多前勝選後逐漸變化，讓選情更混沌不明。

柯建銘轉戰不分區後，民進黨推出在地深耕多年的鄭宏輝參戰，將面對中國國民黨參選人鄭正鈐、時代力量參選人高鈺婷、國會政黨聯盟參選人廖蓓瑩、台灣維新參選人曾楷耀及無黨籍參選人王榮德，競爭激烈。

有5屆新竹市議員資歷的鄭宏輝曾在公元2008年參選新竹市立委，但敗給爭取連任的時任國民黨籍立委呂學樟；今年捲土重來，去年就被柯建銘指定為「接班人」，早早就宣布參選。

鄭宏輝的選舉幕僚接受中央社記者訪問表示，鄭宏輝有台灣大學政治研究所學歷，深耕新竹市多年，了解新竹市民需求，去年宣布參選以來勤跑基層，在各里辦理問政會、各區舉辦親子活動，獲不錯迴響。

鄭宏輝幕僚表示，除問政會、市場與街口拜票等傳統選戰模式，鄭宏輝也積極經營網路社群、直播等，把握每個能拉近民眾距離與互動機會，更公布多項政策、端牛肉，都有助提升選情。

同樣有5屆新竹市議員資歷的鄭正鈐與鄭宏輝是國立新竹高級中學同學，有中華大學科技管理研究所博士學歷，原本就有一定支持度。

不願具名的地方人士表示，鄭正鈐有在地不少支持者，且擅長網路「空戰」，除結合國民黨總統參選人韓國瑜資源努力造勢，也積極整合新竹市藍營勢力，持續努力讓新竹市「回復藍天」。

高鈺婷原本是工業技術研究院工程師，主打「2個孩子的媽媽」年輕形象牌，在新竹市東區獲不少年輕族群支持，加上時力在2018年新竹市議員選舉拿下3席，聲勢逐漸看漲，讓各方陣營都不得不提防。

國會政黨聯盟在新竹地區有許多潛在支持者，由曾任副主席徐欣瑩選舉幕僚的廖蓓瑩披掛上陣；曾楷耀出身教育界，看不慣藍綠惡鬥，選擇加入台灣維新；王榮德在新竹市是選舉熟面孔。

長期觀察新竹市選情的銘傳大學廣播電視學系專任助理教授杜聖聰告訴中央社記者，新竹市民有高學歷、高收入與年輕等特性，政黨忠誠度不高，參選人不能忽視選民求新求變、追求政策呼聲。

杜聖聰說，參選人各有強項，除要端出有特色的有力政策，更應接地氣、傾聽選民心聲，才有機會掌握中間選票，當然也不可忽視最關鍵的區里攻防戰。（編輯：李明宗）1081130