蔡適應基隆拚連任 要闖過3資深議員夾擊

2020立委選戰（中央社記者王朝鈺基隆市30日電）基隆市立法委員選舉4人參選，民主進步黨雖整合成功，由有國防專業背景的「軍系」立委蔡適應拚連任，但仍須面對基隆市議員宋瑋莉、楊石城與張耿輝挑戰。

蔡適應曾任基層軍官，淡江大學國際事務與戰略研究所碩士，在立法院外交及國防委員會深耕問政，國防專業背景被總統蔡英文視為民進黨的「軍系」立委。

民進黨基隆市黨部主任委員張錦煌表示，蔡適應在國會表現亮眼，除公民監督國會聯盟評鑑為優秀立委，在蔡總統全力支持，搭配基隆市長林右昌的市政擘畫，成功為基隆爭取許多預算，而軍港遷移、快捷公車、城際轉運站與基隆輕軌捷運正逐步落實，以實際政績獲不少中間和年輕選民認同。

不過，熟悉地方選情人士表示，基隆傳統上藍大於綠，雖然林右昌執政表現優異已造成一定程度影響，但偏泛藍外省族群和公務人員占選民約3成，這是仍待蔡適應突破的區塊。

另一方面，中國國民黨推出宋瑋莉出馬，國民黨基隆市黨部主委黃希賢表示，宋瑋莉親民形象擄獲許多選民支持，女性特質更深受婦女喜愛，加上國民黨總統參選人韓國瑜日前造訪基隆掀起一陣旋風，在韓國瑜加持下，為宋瑋莉加分。

地方人士表示，宋瑋莉連任5屆基隆市議員，曾任基隆市議會議長、副議長，家族在基隆任民意代表超過半世紀，累積許多人脈，地方實力雄厚。

不過，地方人士說，民進黨選戰策略將中央政府近年在基隆施政建設歸功蔡適應，加上蔡適應有現任優勢，宋瑋莉如果要打贏，可能要以更具體政見讓市民「有感」，才能說服中間選民。

雙方短兵相接難免產生火花，宋瑋莉近期質疑蔡適應稱基隆「潛艦產業園區」已進駐，但張錦煌表示，台灣國際造船股份有限公司董事長鄭文隆已證實潛艦國造專區落腳基隆廠，宋瑋莉的質疑不會對蔡適應選情有任何影響，反而更證明蔡適應認真做事。

至於蔡適應反擊宋瑋莉是「地產王」，黃希賢說，，對宋瑋莉選情影響不大，所有土地都是繼承，非宋瑋莉在市議員任內購得，且很多土地持分比例不大，依法申報和繳稅，只要說明清楚，相信選民都能理解。

除蔡適應和宋瑋莉，公元2016年參選立委失利的楊石城捲土重來，披國會政黨聯盟戰袍再戰，張耿輝則挾一定基層實力加入戰局，基隆立委選舉形成4搶1局面。

國立台灣海洋大學海洋法律與政策學院院長饒瑞正表示，目前藍綠基本盤已呈現五五波局勢，隨年輕世代覺醒，誰能讓基隆人再次重返榮耀，誰就掌握勝利。（編輯：李明宗）1081130