19政黨提不分區名單 第三勢力參選爆炸

（中央社記者陳俊華、劉冠廷台北22日電）2020年立委選舉小黨林立，為了搶選票，這些政黨紛紛提出亮眼的不分區名單，包括北市勞動局長賴香伶、聯電榮譽副董事長宣明智等高知名度的專業人士；讓小黨對於未來國會席次也充滿信心。

明年立委選舉，根據中央選舉委員會統計，共有19個政黨完成全國不分區立委登記，共提出217位參選人名單，登記政黨數量與參選人總數，雙雙創下歷史新高。

時代力量黨主席徐永明預估席次「坐5望6搶7」；民眾黨評估至少可拿4席；親民黨在總統參選人宋楚瑜的母雞效應下，喊出拚6席搶8席。其餘如台聯、新黨、綠黨、基進黨、喜樂島聯盟及台灣維新等也都來勢洶洶。

明年立委選舉，各界評估藍綠兩大黨均不過半的機率不低，加上兩大黨的不分區名單都受到不少批評，第三勢力政黨因此異軍突起，除了藉由不分區名單搶中間票之外，也趁機分食兩大黨流失的政黨票。

時代力量現在是立法院的第三大黨，布局2020立委選戰，不分區名單相當受矚目，包括環保團體出身的陳椒華、「小燈泡媽媽」王婉諭、立委黃國昌，及和沛科技股份有限公司董事長翟本喬等12人。

徐永明說，綜合各家民調，時力平均有8、9%支持度，有信心一定會過5%；把黃國昌排在第4，就是要催票，時力秘書長吳佩芸也說，這份不分區名單是以專業領域回應人民訴求，而不是政治分贓，對這份名單相當驕傲；預估席次「坐5望6搶7」。

台灣民眾黨主席柯文哲多次說過，主力放在不分區，且絕對能進軍國會，差別只在席次多寡。黨內人士初估，不分區至少穩拿4席，是否能上看，要視大環境而定。

親民黨搶中間選票，2020不分區立委名單包括身心障礙者聯盟秘書長滕西華、聯電榮譽副董事宣明智等人，發言人張碩文說，親民黨不分區名單，是最符合選民期待。

親民黨評估，不分區名單本身有號召力，加上黨主席宋楚瑜再次親征參選總統，又能拉抬不分區的政黨票，針對未來國會席次，張碩文認為目前可站穩6席，未來希望力拚8席。

屬泛藍系統的新黨，也提出10位的不分區立委名單，由前立委邱毅領軍，還有藥師公會全國聯合會政策執行長沈采穎、新黨發言人王炳忠等人。

王炳忠預估，這次新黨不分區的得票率一定可以過5%，也就是至少拿到2席，但目標則是拚到4席；會這樣預估，是因為國民黨的不分區名單遭受到外界不少批評，失望的藍營支持者，就有機會將政黨票轉移到新黨。

台灣團結聯盟在第8屆立法院時還有3席立委，但第9屆時政黨票約2.5%，這次推出7席不分區立委提名人，包括萬芳醫院精神科主治醫師潘建志等人。

綠黨在上屆立委選舉時與社會民主黨聯盟，拿下2.5%政黨票，這次綠黨單獨推出不分區立委名單，其中排名第一的精神科醫師鄧惠文，更因婉拒時力的不分區立委邀約，備受矚目。

台灣基進黨不分區立委部分，則推出前高醫性別所教授成令方、黨主席陳奕齊、血管外科醫師吳欣岱、高雄氣爆自救會會長陳冠榮等6人。

台灣維新2020不分區立委提名6人，台大名譽教授賀德芬名列第1，前台南縣長蘇煥智列第6。喜樂島聯盟也提出6席不分區立委名單，法醫高大成、喜樂島聯盟副主席施正鋒等人入列。

一邊一國行動黨不分區也提名6人，依序為前藥害公會董事長陳昭姿、前高雄市議員鄭新助、藝術家朱孟庠、前台北藝術大學校長楊其文、凱達格蘭學校校長金恆煒妻子張文翊，以及前總統陳水扁。（編輯：黃瑞弘/謝佳珍）1081122