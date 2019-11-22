蔡英文韓國瑜大軍對決 宋楚瑜拚突圍牽動選票

2020總統大選，國民黨總統參選人韓國瑜（左）、親民黨參選人宋楚瑜（中）18日登記參選，代表民進黨參選的總統蔡英文（右）19日完成登記，三足鼎立局面正式成形。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍、王承中、郭建伸台北22日電）明年總統大選競爭激烈，尋求連任的總統蔡英文目前聲勢領先，主打政績牌；國民黨總統參選人韓國瑜持續下鄉造勢，採取攻勢批評蔡政府施政。面對藍綠大軍對決，親民黨主席宋楚瑜則訴求不滿藍綠的選民，尋求突圍。

第15任總統、副總統選舉登記今天下午截止，3組政黨推薦的總統參選人底定，民進黨推出總統蔡英文與前行政院長賴清德的「英德配」、國民黨參選人韓國瑜與前行政院長張善政的「國政配」，以及親民黨參選人宋楚瑜和知名廣告人余湘的「瑜湘配」，形成三足鼎立態勢。

目前聲勢領先的蔡總統主打政績牌，透過網路空戰，和百個百工百業、各社團後援會的陸戰，陸空戰合擊，力拚連任。高雄市長韓國瑜國慶日後請假下鄉後，挾帶韓粉力挺，啟動全台傾聽之旅，從屏東出發，一路向北，僅剩宜蘭、花蓮、台東、馬祖尚未走訪，預計11月底、12月初走完第一輪。

鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、前立法院長王金平陸續退出選戰後，宋楚瑜第5度參與總統大選，第4度角逐總統，成為2020總統大選變數。

民進黨輔選幹部指出，不少選民已相當熟悉宋楚瑜，宋楚瑜參選目的何在、勝算如何，選民心中自有定見，能否像上次拿到100多萬票，外界並不看好；此外，親民黨原本就系出泛藍，這次又與鴻海創辦人郭台銘合作，據此推估，宋楚瑜參選會影響到韓國瑜的支持度。

藍營幕僚表示，4年前總統大選投票率66%，雖然今年選舉熱度相較2000年、2008年偏冷，可能是因為民眾對於總統參選人都還存有疑慮所致，但蔡政府強推年金改革，造成軍公教不滿，加上韓粉動力強，投票率可望增加，也會因此帶動泛綠支持者的危機感而出門投票，預估整體投票率可達7成。

面對宋楚瑜參選總統，韓國瑜幕僚表示，最好的方式還是採取冷處理及邊緣化，營造西瓜效應，讓選民認為票投宋無效，避免過度交鋒助宋炒熱選情。

國民黨內分析，宋楚瑜加入戰局後，吸引的支持者多是過去未表態的選民，對韓國瑜、總統蔡英文都有影響，但反而讓兩人民調拉近，雖然預估這次宋的得票會大打折扣，但擔心部分郭粉轉而支持宋楚瑜，無法讓藍軍完全回流。

對於如何動員凝聚支持，鞏固票源，韓國瑜幕僚表示，韓國瑜從初選中出線，代表國民黨參選有十足的正當性，黨內的凝聚力與4年前爆發「換柱」後的情況，不可同日而語，且隨著選舉逼近，黨內要角都會歸隊力挺韓國瑜，有助於黨內整合。

至於宋楚瑜如何爭取突圍，親民黨發言人張碩文表示，親民黨起步較慢，但藍營選民對國民黨沒信心，綠營雖然完成蔡總統和副總統參選人賴清德搭檔，也只能讓獨派跟深綠支持者回流，藍綠參選人近來民調也都有些微下滑，期望宋楚瑜12月中旬先達到20%支持。

宋楚瑜近來頻頻接受媒體專訪，主打空戰與議題戰。橘營人士說，儘管宋楚瑜可能不見得一下子就打得進年輕人的討論話題，但團隊已在構思，盼能逐步營造網路聲量，發言人于美人嫻熟媒體，未來會扮演重要角色。（編輯：黃瑞弘/謝佳珍）1081122