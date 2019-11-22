北藍南綠結構打破 牽動2020選票流向

總統蔡英文在2016大選得票橫掃全台，22個縣市中有18個縣市得票領先；但民進黨在2018年九合一選舉重挫，包括高雄、台中等6個綠營執政縣市綠地變藍天，為蔡總統的連任之路增添變數。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北22日電）台灣政治版圖被視為南綠北藍，但國民黨總統參選人韓國瑜去年攻下高雄，北台灣的桃園仍由民進黨鄭文燦執政，學者分析，明年2020總統大選，北台灣的桃園與台北，中台灣的台中與彰化，南部的高雄，都是值得觀察的指標縣市。

總統蔡英文在2016大選得票橫掃全台，22個縣市中有18個縣市得票領先；但民進黨在去年九合一選舉重挫，包括高雄、台中等6個綠營執政縣市綠地變藍天，為蔡總統的連任之路增添變數。

政大選舉研究中心副研究員、政大政治系副教授俞振華指出，明年大選的觀察重點，就是曾被綠營拿下的藍營票倉縣市能否翻盤，這不僅牽涉民進黨能保住多少立委席次，也牽動總統大選勝負。

北台灣一向被視為藍營票倉，但桃園市從2014年由民進黨的鄭文燦當選桃園市長後，綠營逐漸生根，不僅2016年總統大選蔡總統得票勝過國民黨對手朱立倫，去年九合一在民進黨一片逆風中，鄭文燦仍穩住桃園。

俞振華分析，桃園北部近年人口增長快速，許多在台北跟新北工作的年輕人，因為大台北的高房價而移居桃園通勤，因此人口結構有所轉變，增加不少年輕中產階級，藍營能否取回過往的優勢，還很難說。

台北市部分，台大政治系教授王業立認為，雖然立場偏綠的台北市長柯文哲已連任兩屆市長，但選民結構仍藍大於綠，若藍綠歸隊，藍營有機會扳回一城；不過，俞振華認為，台北市有許多所謂的「知識藍」較不支持韓國瑜，可能投票意願不高，屆時能催出多少藍軍票才是重點。

中台灣一向被視為藍綠決勝關鍵，而有「決戰中台灣」的說法。王業立表示，中台灣一向較為搖擺，藍綠不見得有絕對優勢，台中與彰化的縣市長，2014年被綠營攻下，2018年又被藍營奪回。

俞振華指出，2016年大選，不論是總統或立委得票，民進黨在中台灣大有斬獲，這次就看綠營能挺住多少。台中有許多新移入的人口，已經超越高雄成為全台第二大城市，新的人口多，變數相對也大；而彰化則是國民黨派系較為有力的地區，藍營基本盤應還是佔優勢，就看綠營能否守住。

至於一向「綠油油」的南台灣，韓國瑜去年引發「韓流」，終結民進黨在高雄20年的執政，但當選不到一年就選總統，也引發外界議論。

俞振華認為，明年大選韓國瑜在高雄得票輸給蔡總統的機率很高，去年韓國瑜在高雄獲勝，是因為民進黨執政過久，民眾想換人做做看的意識強烈，結果韓國瑜不到一年就去選總統，不可能回到2018年的支持度。

台大政治系主任張佑宗則指出，台灣選民多屬於「回顧性投票」，也就是從候選人品行、過去表現、能力與信任感等進行投票考量，韓國瑜去年會贏，是因為離開政界10多年，「過去是零」，但這一年多來，韓的表現可能讓選民對其能力評價降低，這是韓國瑜的弱勢。

王業立分析，所謂「回顧性投票」，是指執政者的表現，都會反映在下一次選舉得票。例如2008年總統大選時，民進黨已執政8年，且陳水扁執政末期弊案頻傳，造成馬英九得票橫掃台灣，幾乎是全面性的獲勝，拿下有史以來最高票，選民對民進黨的不滿都反映在選票上；到了2016年馬執政末期也是一樣，民眾對馬英九不滿意，認為競選支票沒有兌現，應換人做做看，變成蔡總統全面性的勝利。

王業立說，以2020總統大選而言，藍軍優勢就是顯然民眾並不滿意蔡總統3年來的執政，去年九合一選舉就是執政滿意度反映在選票上，造成民進黨大敗。這次還是會有部分「回顧性投票」的發酵，就算蔡總統成功連任，也不可能像2016贏這麼多，尤其民進黨立委席次可能會下降。

至於第五度投入總統大選的親民黨主席宋楚瑜，俞振華分析，宋楚瑜的優勢在於和鴻海集團創辦人郭台銘與台北市長兼民眾黨主席柯文哲結盟，可以吸收郭粉、柯粉，以及對藍綠都不滿的選票。

俞振華說，宋楚瑜參選總統的目的，主要還是在拉抬親民黨立委選情，又把郭台銘核心幕僚劉宥彤、蔡沁瑜納入親民黨不分區名單，透過親民黨整合郭台銘支持者，和較不認同韓國瑜的「知識藍」，在都會區可能會有較多支持者。（編輯：黃瑞弘/謝佳珍）1081122