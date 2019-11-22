民進黨拚國會過半 新北桃園彰化雲林是關鍵區

（中央社記者葉素萍台北22日電）大選邁入最後關鍵時刻，民進黨力拚國會過半。民進黨內評估，目前席次在過半邊緣，以57席過半來算，席次可能落在正負4席左右，若情況好，有機會拿到61席，若不好則可能掉到53席；關鍵區是新北、桃園、彰化、雲林。

立委選舉18日登記首日，民主進步黨副總統參選人賴清德、前行政院長游錫堃及民進黨主席卓榮泰共同出席12名民進黨新北市立法委員參選人聯合登記記者會；民進黨秘書長羅文嘉則率隊彰化縣民進黨4席區域立委聯合登記。

民進黨內人士說，登記首日，黨內要角在哪個縣市，其實已透露出玄機，這些選區都是重中之重；新北市、桃園市、彰化縣都因人口多、席次多，成為這次選戰的指標區。

黨內人士指出，國、民兩黨席次呈現五五波拉鋸，但從氣勢來看，民進黨呈現往上走的狀態；國民黨的總統選情起不來，立委選情也受波及。

民進黨內高層自估，目前民進黨席次在過半邊緣，若以57席過半來算，區域加上不分區席次可能落在57席的正負4席左右，也就是，如果情況好，可能拿下61席，若情況不好，則可能掉到53席。

黨內高層說，民進黨目前最大危機是其他偏綠的小黨分掉選票。

綠營人士說，這次除了時代力量與台灣民眾黨之外，泛綠群眾還有可能分票給基進、綠黨、一邊一國等泛綠小黨，可能影響民進黨1到2席不分區席次，目前民進黨推估的安全名單落在12到14席。

政黨票有被分票的危機，民進黨當前的策略是守住愈多現有區域立委席次愈好，其他新人席次則是徐圖進取。

黨內人士說，南部立委選情算是穩定，高雄市去年九合一遭「韓流」席捲，原為「重災區」，最慘狀況只剩2席，但情勢已逆轉，現在目標是8席全拿，不過仍有1、2席面對小黨競爭，需要再觀察。

彰化縣也是激戰區，民進黨上從總統、黨主席，下到輔選幹部，都勤跑彰化縣。彰化4席立委，民進黨現任3席，民進黨去年九合一選舉丟掉彰化縣長，國民黨喊出要4席全拿，民進黨力圖守住現有席次。

此外，雲林縣也是激戰區的重中之重，蔡陣營全國競總透過總統輔選行程強化，要力守雲林2席。

民進黨內輔選幹部表示，前雲林縣長張榮味的勢力不可小覷，張家班去年拿下雲林縣長、也掌控農會勢力，先前海線這席民進黨派出許忠富對戰張榮味的女兒張嘉郡，結果張家班勢力全數移往雲林山線猛攻劉建國；民進黨改徵召蘇治芬取代許忠富後，張榮味系統全力回防海線，才讓劉建國的危機暫告解除。

輔選幹部表示，九合一選舉時，韓國瑜操作農業議題、張榮味系統操作農會，民進黨被打得很慘；這次若能穩住雲林這個指標區，才有更多力氣進取中台灣。（編輯：紀淑芳）1081120