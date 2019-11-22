不分區名單衝擊 藍營憂心恐下修席次

（中央社記者余祥、劉冠廷台北22日電）選戰倒數，國民黨主席吳敦義日前喊出拿下國會過半的60席，不過，受到不分區立委名單衝擊，黨內研判，不分區14至16席恐難達成，整體席次可能下修，黨內對國會過半的目標也無法樂觀。

黨務人士表示，要達成吳敦義喊出國會60席目標，不分區至少要拿下16席、區域立委則需要增加20席以上。不過，國民黨歷經黨內總統初選裂痕、鴻海創辦人郭台銘出走，親民黨、民眾黨瓜分選票，再加上不分區立委提名爭議，傳出黨務人士下修標準到50席，引發黨內不滿。

國民黨這次不分區提名名單，遭到許多質疑，儘管最後做部分調整，但黨內人士認為，這份名單已衝擊區域立委選情，尤其是都會區立委主要靠空氣票、形象票，受的影響比較大，非都會區則多靠人脈和長期經營，影響較小。

黨內人士分析，這次國民黨的不分區名單，對民調的影響約5%，因此對於五五波的選區，影響較深，如台北市要爭取連任的李彥秀就有不少危機感；至於捲土重來的前立委林郁方、以及挑戰民進黨現任立委吳思瑤的台北市議員汪志冰，也都受到程度不等的衝擊。

但也有黨內人士樂觀以對，國民黨總統參選人韓國瑜與各縣市首長接下來將連線助選，相信對於都會區立委選情有幫助。

國民黨內評估，雙北、桃園、台中、東部、離島屬於國民黨傳統的優勢選區，4年前立委選舉慘敗，這一次有機會收復部分失土。

至於雲林、彰化都是國民黨執政縣市，雲林地方人士對藍營選情樂觀，認為2席都有希望；彰化則預估坐2望3。

台南、高雄南二都方面，黨內人士說，台南市議員謝龍介參與台南立委補選雖落敗，但僅小輸，前主席洪秀柱挑戰台南第6選區立委，有助整體士氣，盼力拚搶下1至2席。高雄方面，地方人士說，這次國民黨有執政資源，但高雄選民結構一向綠大於藍，只能說選情一定比上次好。

黨內人士指出，整體而言，受到不分區名單風波影響，以及目前總統選情暫為落後的情況下，國民黨選民的投票意願可能降低，加上不分區選票被民眾黨及親民黨瓜分，國民黨立委席次已不如先前樂觀，接下來要加強造勢拉抬。（編輯：羅曉荷/謝佳珍）1081122