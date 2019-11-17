台南6選區 洪秀柱挑戰王定宇話題多

台南市立委第6選區話題多，尋求連任的民進黨立委王定宇（左）不敢大意。前國民黨主席洪秀柱（右）則希望在被國民黨視為艱困選區的台南開疆闢土。（中央社檔案照片）

2020立委選戰（中央社記者楊思瑞台南17日電）台南市立委第6選區話題多，尋求連任的民進黨立委王定宇，自評調整後的選區基本盤變「淺藍」，不敢大意。前國民黨主席洪秀柱則希望在被國民黨視為艱困選區的台南開疆闢土。

台南市下屆區域立委從上屆的5席增加為6席，其中第6選區包括仁德、歸仁、龍崎、關廟及東區的29個里。與王定宇這屆立委選舉時以15萬3553票拿到全國第一高票的第5選區相比，最大差別在於約有23萬人口的永康被劃出，劃入東區的小東里等29個里。

2016年選舉，王定宇在當時第5選區的永康區囊括8萬677票，大贏國民黨對手林易煌近5萬票，從永康的選區劃分，不難看出對王定宇的影響。不過，市議員出身的王定宇，轉戰立委前在東區「3連霸」，在東區深耕基層許久，服務口碑不錯，但對於這次的選舉完全不敢大意。

王定宇說，東區過去常被視為國民黨較有優勢的選區，在這次劃入的地區中包括了眷村區。他雖是東區議員出身，對東區選民來說不陌生，但整個選區基本盤可能變成「淺藍」，洪秀柱又是擁有高知名度的對手，一定要謹慎以對。

洪秀柱主動請纓上陣到台南參選，雖然以前與這個選區幾乎沒有淵源，但以為國民黨開疆闢土、勇於挑戰艱困選區的氣勢，也讓藍軍支持者有眼睛一亮的感覺。從宣告參選至今，在地方政壇引起不少討論的話題。

洪秀柱近來勤走基層，參與不少地方活動，把握機會與選民互動，開講時不改「政壇小辣椒」的風格，犀利批評時政；也常與其他幾名國民黨提名的立委參選人一起造勢，希望團結藍營支持者。

洪秀柱說，雖然是艱困選區，但對選情有信心。這段時間以來發現，對台南人來說一點都不陌生，所到之處都獲得熱烈的回應。希望在這裡打一場美好的選戰，為國民黨在台南開疆闢土，打破長久以來大小選舉都是民進黨獲勝的局面。（編輯：孫承武）1081117