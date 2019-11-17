台南6席立委 綠拚全壘打藍想破蛋

2020立委選戰（中央社記者張榮祥台南17日電）民進黨去年九合一大選慘敗，一度讓被視為綠營票倉的台南選情出現鬆動。在6個選區中，半數陷入激戰，讓綠營「全壘打」的常態面臨挑戰。藍軍不僅要「破蛋」，更評估是「坐2望3搶4」。

從2008年起，民進黨在台南幾乎是攻無不克，戰無不勝，立委「全壘打」10多年來更被認為是常態，國民黨在中生代斷層的窘境下，即使扼腕，卻也無法可想，畏戰避戰氣氛瀰漫，也讓綠營自信十足，視台南為鐵票倉。

不過，在去年11月九合一大選後，戰情出現微妙的變化，隨著民進黨慘敗，國民黨認為「翻盤」的時機來到，轉守為攻，第2選區立委今年1月補選就是最好的例證，國民黨派出台南市議員謝龍介對決民進黨郭國文，郭國文直到最後一刻才苦戰得勝。

民進黨在台南基本盤的鬆動，不只國民黨看出有機可乘，連其他政黨也知道機不可失，紛紛推人角逐，也讓台南下屆立委改選出現多頭競逐的局面，小黨及地方勢力也想摻一腳，但綜觀全局，仍是藍綠對決。

台南下屆立委從5席增為6席，一般評估，在6個選區中，尋求連任的陳亭妃、林俊憲與王定宇略占勝算，其他3個選區「新手對決」局面，勝負55波。國民黨希望「破蛋」、民進黨目標「全拿」，攻防兩端激烈自不待言。

執掌民進黨台南選戰兵符的台南市長黃偉哲對於當前台南6個選區立委選情審慎樂觀，當然希望揮出全壘打，讓總統和立委選情發揮加乘效果。綠營不具名輔選幹部表示，民進黨在台南選情一如預期較國民黨佳，但還是存在變數，現階段評估是「坐5望6」，若要6席全拿，還要再加把勁。

操盤台南選戰的國民黨台南市黨部主委謝龍介直言，「破蛋」是國民黨這次立委選舉的最低目標，當前藍營選情樂觀，6個選區都有可能異軍突出，現階段選情評估是「坐2望3搶4」。

6個選區中，第6選區無疑是最具話題性的全國性藍綠對決觀戰指標戰區。這屆全國最高票的民進黨立委王定宇尋求連任路上，對上前中國國民黨主席洪秀柱。王定宇曾任台南市議員，在全國事務及地方經營同時紮根，實力雄厚。空降的洪秀柱，雖缺欠地方基層紮根，卻也擁有全國高知名度，她的參選帶動藍營在台南的聲量，在前國民黨主席的頭銜下，讓人無法小覷。

另外，第4選區（新市區、永康區、新化區）也是藍綠對決激戰區。由國民黨林燕祝對上民進黨林宜瑾。從去年市長選舉結果，黃偉哲與高思博在這3個行政區都拿下5萬多票，綠營深耕多年，也只小贏3426票；在「雙林」同樣出身台南市永康區是大票倉，黃偉哲還以3萬8762票小輸130票，可想見藍綠競爭激烈程度。

林燕祝和林宜瑾都是永康區選出的2連霸市議員，從兩屆議員得票數來看，在永康區都有1萬5000票上下實力，一樣是議會黨團幹部、同樣問政風格犀利，基層經營不相上下，連地方政治人物都很難推判雙方勝負。

加上一邊一國行動黨也推出林志文角逐，他出身綠營，曾任職民進黨台南市黨部，在民進黨台南市議員提名初選落敗後，脫黨參選又失利；如今再出征，能瓜分多少深綠票源，將衝擊林宜瑾選情。（編輯：孫承武）1081117