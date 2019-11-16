高雄3選區 藍綠雙雌糾纏拚突圍民眾黨成關鍵

2020立委選舉，高雄市第3選區將由尋求連任的民進黨立委劉世芳（左）迎戰國民黨現任不分區立委黃昭順（左2），第三勢力民眾黨莊貽量（左3）、無黨籍郭新政也加入戰局。（圖為各立委參選人提供、取自facebook.com）

2020立委選舉（中央社記者陳朝福高雄16日電）高雄市下屆第3選區（左營、楠梓），將由尋求連任的民進黨立委劉世芳迎戰國民黨現任不分區立委黃昭順。雙雌糾纏力拚突圍出線，台灣民眾黨提名莊貽量是關鍵。

左營、楠梓地區長期因為有海軍眷村等因素，一向政治版圖被視為「藍大於綠」。劉世芳在2016年以副市長轉戰立委，最終以10萬2255票、投票率53.51%，2萬8463票差距，擊敗藍營徵召的張顯耀，讓民進黨首度在左楠這個「艱困選區」翻盤建立灘頭堡。

民進黨人士指出，劉世芳當年開疆闢土攻下左楠選區，任內步步為營紮實經營選區，提出「打通左楠十字動脈」政見，打造左營三鐵共構園區為南方新門戶；另外，延續聚落文化景觀，重新檢討眷改政策，中央與地方共同參與眷村活化及保存，都讓她在爭取眷村第二代、甚至第三代年輕人選票有相當成效。

黃昭順自早年擔任高雄市議員起，選區就在左楠，黃長期經營地方，自2008年第7屆立委，「左楠」劃在同一選區，當時拿下9萬多票擊敗綠營姚文智，2012年第8屆則是10萬1055票，擊敗綠營林瑩蓉的9萬5617票。這次委以「光復」左楠重責大任，雙雌對決檯面上、私下都是較勁頻頻，爭取眷村的支持及認同不言而喻。

去年在韓國瑜捲起「韓流」下，綠營陳其邁左、楠失守，兩區一共輸了4萬2919票，尤其韓國瑜在兩區拿下12萬7733票，讓綠營提前有所警惕。另方面也因韓國瑜一年來的施政遭檢視，讓高雄整體大環境「韓流」威力稍減，劉世芳「反守為攻」，喊出「不信韓的投給我」，砲轟高雄3大經濟指標嚴重衰退，都是她能穩住陣腳原因。

真正足以為選情投下變數，還是民眾黨在高雄市推出4名參選人，其中左楠提名曾任民進黨立委林岱樺組織部主任莊貽量。「柯文哲到底南台灣有沒有票房」、「民眾黨能否等同柯P」等議題，藍綠地方看法分岐，一致看法是「很難評估」。楠梓一名資深里長認為，畢竟莊貽量2018年參選民進黨高雄市議員初選失利，「偏綠」的政治光譜，在藍綠對決下，拉走多少綠營選票就是關鍵。

藍營也有隱憂。無黨籍的美容業界女強人郭新政參選，她是已故台北市議員李新友人，為了「誰摔死了李新」，包括出書、嗆聲「為民除害」，她把矛頭對準黃昭順，選舉看板就豎在在黃昭順的隔壁，寫著「黃昭順我來了」，火藥味相當濃厚。選戰最後誰能突圍，就看最後選民決定。（編輯：孫承武）1081116