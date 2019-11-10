趙正宇陳學聖現任立委相爭 政績力拚韓流

無黨籍桃園市第6選區立委趙正宇地方實力雄厚，以紮實的在地服務尋求連任。中央社記者邱俊欽桃園攝 108年11月10日

2020立委選戰（中央社記者邱俊欽桃園10日電）無黨籍桃園市第6選舉區立法委員趙正宇尋求連任，將面對中國國民黨籍立委陳學聖轉換選區挑戰，選戰煙硝味幕後是桃園市長鄭文燦政績牌較勁國民黨總統參選人韓國瑜「韓流」。

桃園第6選區涵蓋八德區、大溪區等，這場立委選戰將呈現「現任立委相互拚搏」局面。

會衍生這樣的戰局，主要是陳學聖從第3選區（中壢區）轉戰到第6選區，第3選區經協調禮讓給另一強棒魯明哲。

趙正宇八德眷村子弟出身，原為國民黨籍，曾任多屆議員，地方實力雄厚，西元2016年以無黨籍身分首度轉戰立委選舉，獲7萬6278票，以768票險勝前立委孫大千；趙正宇進國會後，加入民進黨立法院黨團運作。

第6選區有不少昔日眷村改建的國宅，趙正宇以在地深耕角度服務選區，競選看板上採紫色基調，中性訴諸選民紮實在地服務。

國民黨籍立委陳學聖（左2）轉戰桃園市第6選區尋求連任，希望藉國民黨總統參選人韓國瑜「韓流」風潮帶動氣勢。中央社記者邱俊欽桃園攝 108年11月10日

陳學聖從政經驗豐富，2018年桃園市長選舉時雖敗給鄭文燦，但憑藉全市走透透的布局，第6選區對他來說不陌生，加上傳統藍營在這個選區基本盤，讓選戰呈現高度緊繃。

陳學聖從選戰開打以來，在選區內主要選舉看板上都有與韓國瑜的合影，以「贏回來」為口號，希望藉「韓流」風潮帶動氣勢。

民進黨桃園市黨部主任委員張火爐表示，在鄭文燦高人氣、高施政滿意度下，桃園被視為最有「強大母雞帶小雞」效應縣市，對綠營支持者而言，有相當大優勢與施政品質保證；另外，鄭文燦出身八德，有一定地緣優勢。

國民黨桃園市黨部主委邱奕勝說，陳學聖溫良謙和，不斷強化基層動員，打出「泛藍大團結」口號，希望凝聚藍軍歸隊，桃園已感受「韓流」不斷北上發酵，爭取勝利深具信心。

不少地方人士分析，這場選戰中，除參選人魅力與特質，幕後氛圍出現「鄭文燦政績牌」與「韓國瑜韓流牌」影子，對決態勢難以阻擋。（編輯：李明宗）1081110